ＴＢＳ安住紳一郎アナウンサーが１４日に同局で放送された「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」冒頭で、レギュラー出演者の脚本家三谷幸喜氏が欠席することを伝えた。

安住アナは「さて、ご覧のように三谷さんなんですが、本日欠席です。ケガをしたということなんですが、私の携帯電話に三谷さんからのメールが来ていますので」とメールを読み上げた。

「大変申し訳ないことですが、今日は番組を欠席させていただきます。今日昼過ぎ、散歩の途中、近所の公園で木にぶつかってしまいました。人生で木にぶつかったのは２度目になります。皆さんもくれぐれもお気をつけください。オリンピック万歳。日本頑張れ。三谷幸喜」

伊沢拓司氏は「いろいろ気になります。１回目はなんだったんだとか」とコメント。安住アナは「気になります」と同意し、「私も返信しましてですね。木にぶつかってとはどういうことでしょうか？漫画でしか見たことがありません」と送信した。三谷氏の返信は「大体考え事しているんですよね。もし、木に向かって進んでいる僕を見かけたら『危ない！』と叫んで欲しいと来週そう呼びかける予定です」という内容だった。

安住アナは「あの。本当のことなんで。病院に本当に行って精密検査を受けるぐらい、かなりぶつかっちゃったので」と補足した。菊間千乃弁護士は「よく三谷さん、うつむきがちで歩かれるんですけど。でも下向いてたらね、むしろ転ばないかなと思うので…なんかよっぽど集中して考えごとしてたんですかね」とコメント。安住アナは「木にぶつかって病院に運ばれるって、なかなか聞いたこと無いですね。すごいスピードですね。本当に。あと、１回目が何だったのか、めちゃくちゃ気になるんです」と述べた。