俳優の加藤あいさん（43）が2026年2月6日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフを楽しむオフショットを披露した。

「最近のゴルフの色々とお気に入りのウェア」

加藤さんは、「最近のゴルフの色々とお気に入りのウェア」とし、全身ブラックのウェア姿やゴルフを楽しむ様子を投稿した。

また、「この時期ペットボトルのお水は冷たくなってしまうので、お友達からいただいたタンブラーにお白湯を入れて持参」とつづり、「寒くても水分補給はしっかりしたいところ！」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、黒いベストを羽織り、モノトーンの長袖トップスと黒いパンツを着用。黒い帽子をかぶりサングラスをかけ、ドライバーを持つ後ろ姿を披露していた。動画も公開しており、美しいスイングからナイスショットをみせ、パターも決めていた。9枚目では、ニット帽をかぶり白いダウンを着用した姿も見せている。

この投稿には、「ナイスショット！」「軸がぶれてないですね」「かわいすぎる！」「いつも綺麗」「健康的で素晴らしい！！」といったコメントが寄せられていた。