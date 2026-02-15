絶対に知っておきたい最強に痩せる食べ方とは！？

ダイエット効果抜群の最強に痩せる食べ方とは

毎食絶対にたんぱく質を欠かさず摂ろう！

きれいに痩せるためには「単に食べる量を減らせばいい」というわけではありません。なぜなら、極端な食事制限では、筋肉が大幅に減ることで基礎代謝も減少し、リバウンドの危険性が高まるためです。

理想はできるだけ筋肉量を落とさずに体脂肪を減らすことです。そのためには、朝・昼・夜に毎食十分な量のたんぱく質を摂ることが絶対条件です。

たんぱく質の目安量は１食あたり２０～３０ｇ。食材に置き換えると豚ヒレ肉なら１００ｇ、さばなら一切れ程度です。これをざっくりと１日で考えると、肉と魚を２００ｇ、卵１～２個、納豆や豆腐などの大豆製品を使ったレシピを２～３品摂れればＯＫです。

朝は睡眠中に分解された筋肉を取り戻すために筋肉がつきやすい動物性たんぱく質がおすすめ。また、昼食においても何をたべるか迷ったら、動物性のたんぱく質が入ってるものを選ぶというルールを持つとよいでしょう。夕食は、夕方にハードな運動をしないのであれば糖質は控えめにした方がダイエットには効果的。たんぱく質は朝、昼で食べたたんぱく質を振り返りメインの食材を選びましょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 たんぱく質の話』著：藤田聡