『ばけばけ』まさかの“退場報告”にネット悲鳴「寂しい」「残念です」
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）が主演を務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）が、2月16日放送開始の第20週から舞台を熊本に移す。それに先立ち、“ある人物”が退場し、物語は新たな局面を迎える。
【写真あり】寂しい…“退場報告”をしたキャスト
第95話では、ヘブン（トミー・バストウ）が生徒たちに松江を離れることを告げる場面が描かれた。見送りには数人の生徒が駆け付けたが、下川恭平が演じる小谷の姿はなかった。物語の展開とリンクする形で、下川は放送当日に自身のインスタグラムを更新し、「小谷、本日が最後の登場でした！」と報告した。
続けて「寂しいですが、熊本にはついて行かず引き続き勉学に励みます。ミナサン、クマモト、タッシャ、ネガイマス」とヘブン口調でつづり、「皆様から沢山の嬉しいお声をいただけて、小谷を愛してもらえて、本当に幸せな4ヶ月間でした。初の朝ドラ出演が、ばけばけで良かった！！ばけばけ最高っ！！！」と心境を明かした。さらに「おトキさんとヘブン先生の幸せを、心から願っております。本当ありがとうございました！！」と感謝を伝え、衣装姿で笑顔の写真を添えた。
ファンからは「あら…小谷くんのモデルの方はラフカディオハーンと生涯関わる人だったと聞いていたのに残念。トミーさんと他の作品でまたご一緒されますように」「最後なんですか!?寂しいです 小谷くん、キャラ好きでした！下川さんが小谷くん役で良かった また物語の最後の方で出てくれないかな。。。なんて」「小谷くんのキャラ良かったです 帝大に進んでがんばってくださいね」「最後だったなんて、残念です 国宝の徳ちゃんで下川さんを知り、ばけばけの小谷くんを楽しみに観ていました これからもご活躍を期待しています」などの声が上がり、愛すべきキャラクターの退場を惜しむ反応が広がった。
