MoMAデザインストアが横尾忠則の90歳イヤーを記念したポップアップ開催 日常使いできるアイテムを展開
ニューヨーク近代美術館（MoMA）のミュージアムストア「MoMAデザインストア（MoMA Design Store）」が、表参道ストアと公式オンラインストアで、アーティスト 横尾忠則の90歳イヤーを記念したポップアップを開催する。期間は2月19日から3月19日まで。
◾️Tadanori Yokoo Pop-Up
◾️Japanese Artist 特集
ポップアップでは、独創的な色彩と遊び心のある横尾の世界観を、日常の中で楽しめる商品ラインナップで表現。1968年にニューヨーク近代美術館で開催された展覧会「Word and Image: Posters and Typography from the Graphic Design Collection of the Museum of Modern Art, 1879-1967」のために横尾忠則が製作したポスターのデザインをモチーフにしたミート皿（1万7600円）やソックス（2640〜3850円）をはじめ、「トーキョーカルチャート by ビームス（TOKYO CULTUART by BEAMS）」とのコラボレーションによるロングスリーブTシャツ（1万2100円）や手ぬぐい（2750円）、キャップ（8250円）などのアパレルアイテムもラインナップする。
なお、MoMAデザインストア心斎橋と一部のロフト店舗で同時開催する日本人アーティスト特集「Japanese Artist」でも、同ポップアップで展開する横尾忠則グッズを取り扱う。
◾️Tadanori Yokoo Pop-Up
期間：2026年2月19日（木）〜3月19日（木）
会場：MoMA Design Store 表参道、オンラインストア
◾️Japanese Artist 特集
期間：2026年2月19日（木）〜3月19日（木）
会場：MoMA Design Store 心斎橋、渋谷ロフト、銀座ロフト、池袋ロフト