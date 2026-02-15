スキージャンプ男子で長野五輪金メダリストの船木和喜氏が１５日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」に出演。ミラノ・コルティナ五輪のジャンプ競技で３つのメダルを獲得した二階堂連について技術を解説した。

この日、行われたラージヒルで銀メダルを獲得した二階堂。船木氏は「前半がすごくまとまっていた。右のスキーの先端が動いている。自分で動かしているのではなく、後半に向かって浮力がましている証拠。そこからスッと伸びていく」と解説すると、駒田アナが「素人じゃ気づかない」とうなるほど、スタジオは感嘆の声に包まれた。

さらに「本人がなかなか言えないので」と前置きした上で「スポンサーさんに日本ビールがついたから。金銭面で不安がなくなった。スポンサーがつくことで海外で練習する時間が長くなる。苦労してきた子なんで。心の安定につながったと思います」と企業名を連呼する珍シーンもあった。

個人で世界を転戦する選手にとって、スポンサーの支援は欠かせない。それはジャンプに限らず、スノーボードや他のウインタースポーツに加え、夏の五輪競技でも企業の支援によって活動しているオリンピアンは多い。

また船木氏は混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅についても「４年前の五輪で失格を経験している。そのストレスを４年間続けながら世界のトップにいる。それは相当なこと。褒めてあげてください」と優しく語りかけていた。