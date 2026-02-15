ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗（ヨネックス）が、連覇に挑んだものの7位だった平野歩夢（TOKIOインカラミ）のある行動に驚かされた。15日に出演したテレビ番組で明かしている。

13日（日本時間14日）に行われた決勝で、戸塚は1回目に91.00点をマークすると、2回目はトリプルコークのコンボを見事に決めてガッツポーズとともに雄叫びを上げた。95.00点のハイスコアで2回目終了時にトップに立つと、そのまま逃げ切った。一方、1月17日のW杯で複数箇所の骨折という重傷を負った平野は2回目に高難度のルーティンをフルメーク。意地を見せたが86.50点にとどまり、3回目は転倒となった。

15日朝、日本テレビ系の「シューイチ」に出演した戸塚は、平野の行動に驚いたという。「公開練習で、何にもしてないように見えるんですけど……基礎の技を1日やり続けて、何もやってないけど大丈夫なのかな？っていう練習をしている」。ただ、さらに驚かされたのは本番のパフォーマンスだ。

「そんなことやってた？っていうことをいきなり本番でやる。その対応力がすごいですし、本当に怪我してるんですか？と言いたくなる滑りをしている」

ソチ、平昌五輪で銀、北京五輪では金メダルを獲得した大先輩は「目指すところだし、リスペクトしている選手の1人」と語った。



