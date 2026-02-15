タレント・まるぴが12日、自身のインスタグラムを更新。出演していたテレビ朝日系「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」への感謝をつづった。



【写真】日曜の朝にもう会えないなんて 感謝のブーケ嬢 よーく見ると皿の上に文字が

まるぴは「最終回後に載せようと思っていた、クランクアップお祝い」とスイーツの前でポーズをとる写真をアップ。パフェがのせられた皿には「ゴジュウジャークランクアップおめでとう 1年間お疲れさまでした」の文字がデコレーションされている。



「ゴジュウジャー」で敵幹部であるブーケ役を演じた、まるぴ。8日に最終回が放送され、1975年の第1作「秘密戦隊ゴレンジャー」から世代を超えて愛されてきたスーパー戦隊シリーズが50年の歴史に幕を下ろした。



ゴジュウジャーの敵組織ブライダンのブーケは「慈愛」の異名を持ち、敵であるにもかかわらず、絶大な人気を誇った。8日には「ゴジュウジャーのように、たいせつなひとをたいせつにする、かっこいいひとになってください」と子どもたちへのメッセージをアップし、反響を呼んでいた。



「改めて、50周年記念の素敵な作品に選んでいただけて幸せでした!」と感謝の思いをつづった、まるぴに、ファンからは「ブーケ嬢1年間お疲れ様でした」「俺の中で歴代悪役ヒロインNo1」「ブーケ嬢ロス」「息子の初恋はブーケ嬢かも」「楽しい時間をありがとう」「メッセージ沁みますね」「また会えるのを楽しみにしてます」など惜別のコメントが寄せられた。



まるぴは1999年生まれ、群馬県出身。2021年に芸能界デビュー。一時は一般企業のOLと芸能活動を両立していた。趣味はバスケ観戦。数々の雑誌で表紙を飾っており、2023年公開の映画「放課後アングラーライフ」では主演を務めた。



（よろず～ニュース編集部）