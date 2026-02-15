韓国ショートトラック代表のファン・デホンが五輪男子1500メートル2連覇を逃した。金メダルの代わりに銀メダルで満足しなくてはならなかった。

ファン・デホンは15日、イタリアのミラノで行われたミラノ・コルティナ冬季五輪ショートトラック男子1500メートル決勝で、2分12秒304を記録し2位となった。競技終盤の逆転劇を狙ったがかなわず種目2連覇は達成できなかった。金メダルは2分12秒219でゴールしたオランダのイェンス・ファン・トバウトが手にした。

ファン・デホンは2022年の北京冬季五輪で1500メートルのトップに立った。自身唯一の五輪金メダルだ。その後さまざまな浮沈があったが、今大会の出場権を獲得し2連覇への希望をつないだ。

この日の決勝は、準決勝でのアドバンテージで上がってきた選手が多く9人が競争した。韓国とカナダ、中国が2人ずつ布陣し厳しい争いを予告した。

競技は序盤から混戦の様相を見せた。ファン・デホンとシン・ドンミンは中後半部からレースを開始した。トップ争いも激しく乱打戦の雰囲気となった。その間にカナダのスティーブン・デュボワが転倒し戦列から離脱した。

ファン・デホンとシン・ドンミンは最下位まで押されたが、中盤以降に複数の選手が転倒し5人だけ残った。ファン・デホンは競技終盤に2位まで上がってきたが、ファン・トバウトがトップを譲らず2位のままレースを終えた。

ともに出場したシン・ドンミンは2分12秒556で4位を記録した。2分12秒376をマークしたラトビアのロベルツ・クルズベルグスが銅メダルを獲得した。\