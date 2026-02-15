東京女子プロレスは14日、東京・後楽園ホールで「第6回“ふたりはプリンセス”Max Heartトーナメント」を開催した。インターナショナル・プリンセス選手権は、王者のMIRAI（みちのくプロレス）が凍雅を撃破し、初防衛に成功。次期挑戦者には「BeeStar」での元タッグパートナーで同期生の鈴芽を指名し、3・29両国国技館でのV2戦が決定した。

シングル王座初挑戦の凍雅は開始早々、ロープに押し込むとエルボー連打。エルボー打ち合いから、凍雅がショルダータックルで打ち勝った。凍雅がスリーパーで締め上げるもエスケープ。さらに凍雅はフォールアェイスラムで投げるも、MIRAIはバックドロップで反撃。凍雅がエルボー、ロックボトム狙いも阻止したMIRAIはミラマーレ・ショック。コーナーでのエルボー応酬から、凍雅が初公開の雪崩式フォールアェイスラムもカウントは2。MIRAIはワキ固めから、すてきMIRAI☆ロックも凍雅はロープへ。MIRAIが変型バックフリップも2カウント。凍雅がエルボーを放つも、MIRAIはショーレンジのラリアット。凍雅は踏ん張るも、MIRAIは走り込んでの左ラリアットでトドメを刺した。

MIRAIはマイクを持つと「凍雅、めちゃくちゃ強かったよ。MIRAIの知らない凍雅がたくさんいたよ。凍雅の知らない凍雅、見つけられた？ MIRAIの前に上がってきてくれて、今日まできっと不安とかいろんな気持ちがあったと思う。でも、その一歩を踏み出したから、凍雅の知らない凍雅を見つけられたんだよ。これからもどんどん勇気出して、一歩一歩進んで、凍雅の知らない凍雅をどんどん見つけていってください。またやりましょう！」と健闘した凍雅を称えた。そして「どうにか守りきって自分の元にこのベルトを戻ってきました。会見のとき言いましたよね？ 次3月29日、両国で防衛戦したいです。甲田（哲也代表）さんいいですか？ オッケー！ 両国でずっとずっとやりたかった相手。まだカード決まってないよね？ねえ鈴芽！」と呼び掛けた。リングに上がった鈴芽は「私も戦いたいと思ってたよ！ 同期としてこの東京女子で出会って、それぞれ強くなったね。それぞれの道で強くなって今思うのは、MIRAIがいなかったら今の私はないと思うし、MIRAIの自分の道を突き進んでいくところもすごいと思ってる。だけど、あなたがそのベルトを持っている以上、私は同期としてまた戦いたいっていう思いだけではいられない。東京女子プロレスの大切なベルトは私が持つ。そのベルトかけて私と戦ってください」と応じた。MIRAIが「お互いの今をぶつけ合いましょう。MIRAIはみちのくプロレスを背負って両国に立ちます。よろしくお願いします！」と言うと握手を交わした。

MIRAIは「めちゃくちゃ緊張してました。初防衛戦だし、まだまだ負けられない立場だし、みちのくプロレスも背負ってるので。こうやって自分の元にこのベルトが戻ってきて、とてもうれしいです。そして、やっと自分のやりたかった相手の名前を言うことができました。あのときの自分たちだったら、こんな大舞台でこのベルトをかけて戦うことになるなんて。まさかっていうとこだけど、そこまでお互い来たんだなっていう気持ちです。3月29日はみちのくプロレスを背負って。自分は外敵だよ。みちのくプロレスを背負って、このベルトを守り抜きたいと思います。凍雅はもっともっと強くなると思いました。またやるときが楽しみです。3月29日も頑張ります」と意気込んだ。

同期対決が決まった鈴芽は「入団してすぐから、私にとってすぐ近くに追いかける対象がいるっていうのは本当に大きなことで。MIRAIがいなかったら、もっともっとデビューも遅かっただろうし、確実に今の私はいないって思ってて。でもMIRAIが東京女子を離れてからは、それぞれの道で強くなってきて、こうやってまた出会うことができて。もちろん戦いたい、楽しみっていう気持ちはあるけど、それ以上に大好きな東京女子プロレスを世界に広めるためのあのベルトを私が持ちたい。そんな気持ちで挑みます」と意欲を見せた。

一方、ベルト奪取ならなかった凍雅は「私も知らない自分で戦ったんですけど、惨敗だったというか。それのさらなる上をいかれた感じがしました。ラリアットをまだ前哨戦とかでも1回も受けてなくて、今日初めて最後食らったんですけど、想像以上に強烈で。自分の技で結構追い詰めたつもりが、その一発で覆されたというか。自分のスタイルというか、私も一発逆転タイプだったんですけど、まだまだだなって。悔しい気持ちがないって言ったらウソにはなるんですけど、MIRAIさんの最後のマイクとか聞いてすっきりしたというか、出し切ったので悔いはないです」とコメントした。