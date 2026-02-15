DJI JAPANは、ポータブル電源の新製品「DJI Power 1000 Mini」を発売した。前モデル「DJI Power 1000」の半分のサイズであり、DJI Powerシリーズの中で携帯性に優れた1kWhクラスの製品としている。

DJI Power 1000 Miniは、容量1008Whのバッテリーを搭載し、最大連続出力は1000W。2つのUSB-Aポート、4つのACコンセント、SDCポートを備え、特定の1200W家電への給電にも対応するる。大きさは314×212×216mm、重さは11.5kg。

充電は家庭用電源、ソーラー、カーチャージャーに対応する。家庭用電源では急速充電モード利用時に58分で80％、75分で100％まで充電できる。さらに、本体上部に100Wの巻き取り式USB-Cケーブルを備えるほか、400Wのカーチャージャーと400WのMPPTモジュールを本体に内蔵する。

バックアップ用途では、UPSモードを備え、停電時に0.01秒以内で接続機器への電力供給を開始する。あわせて、緊急時の利用も想定したLEDライトを内蔵し、明るさを調整できる。

安全面では、LFPセルの採用や、4000回の充放電サイクル後も約80％の容量を維持できる点を挙げる。バッテリー管理システムとして温度センサーを10個搭載し、DJI Homeアプリで温度や動作状況を確認できる。