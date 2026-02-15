『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』や『バービー』のマーゴット・ロビーが『パイレーツ・オブ・カリビアン』新作映画に関わると報じられてから久しい。二転三転を繰り返しているが、依然としてロビーの関与は続いているようだ。シリーズのプロデューサーを務めてきたジェリー・ブラッカイマーが認めている。

ロビーが『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズの新作に出演すると報じられたのは2020年のこと。女性キャラクターに焦点を当てた新たな切り口のストーリーが進行していたが、2022年時点でロビー自身が企画の頓挫をしていた。

一方で、ブラッカイマーは、シリーズには異なる新作があり、そちらにロビーが関わっていると2025年10月にいる。また最近の報道では、オリジナルシリーズでジョニー・デップが演じたジャック・スパロウの息子を主人公にした続編の可能性も浮上している。

のノミネート者が一同に会する昼食会の場で、ブラッカイマーは米ETより、シリーズにまつわる直近の憶測や噂について「一部は近いですね」とコメント。ロビーの関わりについて「正しい方向に進んでいると思う」とだけ述べ、製作チームがロビーをいたく気に入っていること、ロビーと話し合いの場を設けたと重ねている。

現時点では正式な決定事項ではないものの『パイレーツ・オブ・カリビアン』新作には、デップの復帰も見込まれており、注目度はきわめて高い。一方で、ブラッカイマーが携わる超大型シリーズには、トム・クルーズ主演『トップガン マーヴェリック』続編も控えている。

ブラッカイマーは『トップガン』か『パイレーツ』か、どちらが先に実現するかの問いに、「現在だと『トップガン』が若干リードしています」といたところ。ただし、クルーズの多忙ぶりを見るに『パイレーツ』新作が先に進む可能性もある。

また、多忙なのはロビーも然り。『オーシャンズ』シリーズの映画や、ティム・バートンによる『妖怪巨大女』の版、アメコミ作品『アベンジェリン（原題：Avengelyne）』の作品などの出演も囁かれるほか、自身のプロダクション会社LuckyChapを率いたプロデュース作品も多数抱えている。いずれにしても、長期的な視点でアナウンスを待つこととなりそうだ。

