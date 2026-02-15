いちごを使った生チョコレート･マカロン･バトンクッキーを期間･数量限定で販売開始【ロイズ】

ロイズコンフェクトは、2026年2月17日から「生チョコレート ストロベリー」「ストロベリー&フロマージュマカロン」など、いちごを使った期間･数量限定スイーツを通信販売･直営店で販売開始する。

通信販売の場合、注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了する。直営店の場合、各店商品がなくなり次第、販売を終了する。

【すべての画像(全7点)を見る】いちごとチーズが香る甘酸っぱい「ストロベリー&フロマージュマカロン」/チョコレートもクッキーもいちごづくしの「バトンクッキーいちご」

◆「生チョコレート ストロベリー」

20粒:1,215円(税込)

ミルクとストロベリーの風味がとけ合うチョコレートに、ストロベリーリキュールとドライなジンをアクセントに加えた。ストロベリーの洗練された甘くさわやかな香り、豊かに広がる風味、すっきりとした後味が魅力。

【直営店 販売期間】

2026年2月17日〜

【通信販売 注文期間】

2026年2月17日〜4月12日

※配送希望日は2026年2月20日〜4月16日。

◆「ストロベリー&フロマージュマカロン」

6個入:1,377円、3個入:702円(各税込)

ストロベリー風味のマカロン生地で、ストロベリーにチーズの味わいを加えたクリームを挟んだ。片面にはホワイトチョコレートをコーティングし、ストロベリーとチーズの風味が甘くさわやかに香る、甘酸っぱい春を感じるマカロンに仕立てた。

【直営店 販売期間】

2026年2月17日〜

【通信販売 注文期間】

2026年2月17日〜4月12日

※配送希望日は2026年2月20日〜4月16日。

◆「バトンクッキー いちご」

25枚:1,053円(税込)

いちごが香る生地の片面に、いちごの甘酸っぱさを生かしたチョコレートをコーティングし、いちごの甘酸っぱさが存分に楽しめる。生地にはカカオニブを入れ、食感にアクセントを加えている。見た目もまるでいちごのように仕立て、“いちごの果実そのもの”をイメージした、いちごづくしのクッキーに仕立てた。

【直営店 販売期間】

2026年1月7日〜販売中

【通信販売 注文期間】

2026年3月11日まで

※配送希望日は2026年3月15日まで。

■ロイズ公式オンラインショップ