いちごを使った生チョコレート･マカロン･バトンクッキーを期間･数量限定で販売開始【ロイズ】
ロイズコンフェクトは、2026年2月17日から「生チョコレート ストロベリー」「ストロベリー&フロマージュマカロン」など、いちごを使った期間･数量限定スイーツを通信販売･直営店で販売開始する。
通信販売の場合、注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了する。直営店の場合、各店商品がなくなり次第、販売を終了する。
【すべての画像(全7点)を見る】いちごとチーズが香る甘酸っぱい「ストロベリー&フロマージュマカロン」/チョコレートもクッキーもいちごづくしの「バトンクッキーいちご」◆「生チョコレート ストロベリー」
20粒:1,215円(税込)
ミルクとストロベリーの風味がとけ合うチョコレートに、ストロベリーリキュールとドライなジンをアクセントに加えた。ストロベリーの洗練された甘くさわやかな香り、豊かに広がる風味、すっきりとした後味が魅力。
【直営店 販売期間】
2026年2月17日〜
【通信販売 注文期間】
2026年2月17日〜4月12日
※配送希望日は2026年2月20日〜4月16日。
6個入:1,377円、3個入:702円(各税込)
ストロベリー風味のマカロン生地で、ストロベリーにチーズの味わいを加えたクリームを挟んだ。片面にはホワイトチョコレートをコーティングし、ストロベリーとチーズの風味が甘くさわやかに香る、甘酸っぱい春を感じるマカロンに仕立てた。
【直営店 販売期間】
2026年2月17日〜
【通信販売 注文期間】
2026年2月17日〜4月12日
※配送希望日は2026年2月20日〜4月16日。
25枚:1,053円(税込)
いちごが香る生地の片面に、いちごの甘酸っぱさを生かしたチョコレートをコーティングし、いちごの甘酸っぱさが存分に楽しめる。生地にはカカオニブを入れ、食感にアクセントを加えている。見た目もまるでいちごのように仕立て、“いちごの果実そのもの”をイメージした、いちごづくしのクッキーに仕立てた。
【直営店 販売期間】
2026年1月7日〜販売中
【通信販売 注文期間】
2026年3月11日まで
※配送希望日は2026年3月15日まで。
