¥æ¥Ë¥¯¥í2026½Õ¡¢Çã¤¦¤Ù¤¿·ºî¡õ¿§¤ò40Âå¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¥º¥Ð¥ê¡ª¡Ö¤â¤¦ÉÊÇö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¿Íµ¤¿§¤â¡Ä¡×
ËÜ³ÊÅª¤Ê½Õ¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Àè¤Ç¤¹¤¬¡¢Æüº¹¤·¤Î½À¤é¤«¤µ¤Ë½Õ¤Îµ¤ÇÛ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤¿¤¯¤·¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥ÈÂçÆüÊýÍý»Ò¤¬½Õ²ÆÅ¸¼¨²ñ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¤³¤Î½Õ¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÇÇã¤¦¤Ù¤¡Ö¿§¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µîÇ¯¡Ö2025Ç¯½Õ¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÇÇã¤¦¤Ù¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¥×¥í¤¬¸·Áª¥ì¥Ó¥å¡¼¡£¶ßÉÕ¤¥·¥ã¥Ä¤¬Åö¤¿¤êÇ¯¤Ç¤¹¡ª¡×¤Îµ»ö¤Ç¤â¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡¢¥×¥ì¥Ã¥Ô¡¼¤ÎÎ®¹Ô¤¬º£Ç¯¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥Ã¥Ô¡¼¤È¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÌ¾Ìç»äÎ©¿Ê³Ø¹»¡Êpreparatory school¡Ë¤ËÄÌ¤¦¤ª¶â»ý¤Á¤Î¤ªË·¤Á¤ã¤Þ¤ª¾î¤µ¤Þ¤ò¡Ö¥×¥ì¥Ã¥×¡×¤È¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥é¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥·¥ã¥Ä¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢¥Á¥Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥×¥ê¡¼¥Ä¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ê¤ÉÎÉ²ÈÉ÷¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¨Å¹Æ¬¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈÎÇäÃæ¡£°Ê²¼¡¢²Á³Ê¤Ï2026Ç¯2·î12Æü»þÅÀ¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡£
¢¡¡ NEXTº¹¤·¿§¤Ï¡Ä¡Ä¡©¥Ô¥ó¥¯¤«¥ß¥ó¥È¤«
¤³¤³3Ç¯¤¯¤é¤¤º¹¤·¿§¤ÏÀÖ¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Î½Õ²Æ¤âÀÖ¤Ï¿Íµ¤¤Î¥«¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ü¥¨¥¢¥ê¥º¥à¥³¥Ã¥È¥óT¡¡¥Ô¥ó¥¯1500±ß
¿·Á¯¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤È¥ß¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³10Ç¯¤¯¤é¤¤¤¯¤¹¤ß·Ï¤Î¥Ô¥ó¥¯¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ïº®¤¸¤ê¤Ã¤±¤Î¤Ê¤¤¥Ô¥å¥¢¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥¨¥¢¥ê¥º¥à¥³¥Ã¥È¥óT¤Î¥Ô¥ó¥¯¤¬¤Þ¤µ¤·¤¯¤½¤ì¡£
Î®¹Ô¤¬°ì¼þ¤·¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢º£Ç¯¤Î¥Ô¥ó¥¯¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üUNIQLO¡§C ¥¹¥à¡¼¥¹¥³¥Ã¥È¥ó¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯¥»¡¼¥¿¡¼3990±ß¡¡¥é¥¤¥È¥°¥ê¡¼¥ó
µîÇ¯¤Î½Õ¥Ð¥º¤Ã¤¿UNIQLO¡§C¤Î¥¹¥à¡¼¥¹¥³¥Ã¥È¥ó¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯¥»¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢À¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¥ß¥ó¥È¥«¥é¡¼¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿§¤Ê¤Î¤Ç¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤é¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢¥°¥ì¡¼¤È¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡¢ ¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥«¥é¡¼¤Î¥Ç¥Ë¥à
¥Ç¥Ë¥à¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ïº®Àï¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¥ï¥¤¥É¡¢¥Ð¥ì¥ë¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¥Õ¥ì¥¢¡¢¥¹¥¥Ë¡¼¤ÎÁ´¤Æ¤¬Î®¹ÔÃæ¡£¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥í¡¼¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¡¢¥°¥ì¡¼¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÈÁ´¤Æ¤Î¥«¥é¡¼¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ç¥Ë¥à¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¥Ç¥Ë¥à¥ª¥ó¥Ç¥Ë¥à¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï3Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡üUNIQLO¡§C ¥Ç¥Ë¥à¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¥ã¥Ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È4990±ß¡¡¥Í¥¤¥Ó¡¼
¡üUNIQLO¡§C ¥í¡¼¥é¥¤¥º¥ï¥¤¥É¥¸¡¼¥ó¥º4990±ß¡¡¥Í¥¤¥Ó¡¼
º£²ó¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¿·Á¯¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢UNIQLO¡§C¤Î¥Ç¥Ë¥à¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¥ã¥Ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥í¡¼¥é¥¤¥º¥ï¥¤¥É¥¸¡¼¥ó¥º¤Î¥Ç¥Ë¥à¥ª¥ó¥Ç¥Ë¥à¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ë¡¼¿Íµ¤¤Ï¤Ò¤ÈÃÊÍî¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥«¥é¡¼¤¬Íè¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡ª
¢¡¤ª¤¹¤¹¤á£ Ç»¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å
¡üUNIQLO : C ¥ß¥é¥Î¥ê¥Ö¥Õ¥ë¥¸¥Ã¥×¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó5990±ß¡¡¥Ù¡¼¥¸¥å
º£Ç¯Áý¤¨¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¥¥ã¥á¥ë¤äÇ»¤¤¤á¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥Ã¥Ô¡¼¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¥Á¥Î¥Ñ¥ó¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥¥ã¥á¥ë¤äÇ»¤¤¤á¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÁý¤¨¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£º£Ãå¤ë¤ÈÞ¯Íî¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£ÇòT¤ä¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢Çò¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤«¤Ë¾®¤µ¤ÊÇò¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂç¿Í½÷À¤Ë¤âÃå¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎUNIQLO¡§C¥ß¥é¥Î¥ê¥Ö¥Õ¥ë¥¸¥Ã¥×¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ï¿Íµ¤¤Ç¥µ¥¤¥º·ç¤±¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üUNIQLO : C ¥¤¡¼¥¸¡¼¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä 4990±ß¡¡¥Ù¡¼¥¸¥å
¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¤¤ì¤¤¤á¤ËÀü¤±¤ë¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤ó¤À¤±¤É¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤½¤ó¤ÊÁêÈ¿¤¹¤ëÆÃÀ¤¬Æ±µï¤¹¤ëUNIQLO¡§C¤Î¥¤¡¼¥¸¡¼¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡£
¥»¥ó¥¿¡¼¥×¥ì¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤À¤±¤É¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï¥É¥í¡¼¥¹¥È¥ê¥ó¥°Æþ¤ê¤ÎÁí¥´¥à»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÃå¤é¤ì¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¡¢¾å²¼¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë»È¤¨¤ÆÊØÍø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üUNIQLO : C ¥Õ¥£¥Ã¥È¥¢¥ó¥É¥Õ¥ì¥¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¿¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö4990±ß¡¡¥Ù¡¼¥¸¥å
¤³¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤â·Á¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¡£
¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¿¿»÷¤·¤Æ¤ß¤ë¡×¤³¤ì¤¬1ÈÖ¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Î¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£¤¼¤Òµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Õ¿§¤ò¤Ò¤È¤Ä¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ãÊ¸¡¦»£±Æ¡¿ÂçÆüÊýÍý»Ò¡ä
¡ÚÂçÆüÊýÍý»Ò¡Û
¡Ê¤ª¤Ó¤Ê¤¿¡¦¤ê¤³¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡£1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³ØÂ´¡£¡ØRay¡Ù¤Ê¤É¤Î½÷À»ï¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¡£¤¤ì¤¤¤á¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤Ç¡¢º£¤Îµ¤Ê¬¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬ÆÀ°Õ¡£¹ü³Ê¿ÇÃÇ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡£ÇÇØ²þÁ±¤Ç¿ÈÄ¹149cm¢ª151cm¤Ë¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë1»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¸ø¼°HP
