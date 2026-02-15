お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜が１５日までに自身のインスタグラムを更新。仲良し女性芸人の芸歴２０年の節目を祝福した。

近藤が「芸歴２０年おめでとう！！！２０年間、ずっと面白いことしてる！！！人生丸ごと面白い人 面白くしてきた人」と祝福の言葉を送ったのは、お笑い芸人の渡辺直美。２人は昨年１１月にもニューヨークやフロリダを訪れるなど、たびたびインスタグラムで交流を明かしていた。

渡辺の東京ドーム公演でのショットをアップ。「直美ちゃんからの愛、お客様の愛、出演者の愛、スタッフの愛、愛で東京ドームがぱんっぱんで 多幸感に包まれてた」と、自身も出演したライブを振り返った。

続けて「直美ちゃんと同じ時代に芸人やれてて最高！！！楽しいよ！！！だいすき ありがと」とつづると、打ち上げの様子や、会場での自撮りショットなどを公開。千鳥やハライチ、平成ノブシコブシなど、豪華メンバーが会した様子をシェアした。

この投稿にファンからは「スーパー部外者だけど打ち上げに混ざりたい」「まーじ最高でした」「愛がいっぱいだね」「すごいメンツ」「全てが最高すぎて」などの声が寄せられている。