年金繰下げなんて冗談じゃないよ…縁側でくつろぐ62歳元会社員が苦笑。〈年45万円の減少〉でも早期受給を決断した「納得の理由」

年金は原則65歳からの受給ですが、「繰上げ」や「繰下げ」という選択肢も用意されています。60歳で仕事を退き、年金も繰上げて受け取る決断をした男性がいました。長寿時代といわれるいま、あえて年金が減る道を選んだのはなぜなのか――その背景を見ていきましょう。

「何もしない時間がほしい」60歳でリタイア・年金繰上げを選択した男性

「仕事から解放された『自分のための時間』を、少しでも長く過ごしたかったんです」

そう語るのは、地方都市に暮らす元会社員のBさん（62歳・仮名）です。再雇用は選ばず60歳でリタイア。さらに、年金の5年繰上げ受給を決断しました。

繰上げをすると、1ヵ月は辞めるごとに0.4%年金が減額されます。Bさんの場合、本来、65歳から受給した場合の老齢基礎年金・厚生年金を合わせた年金額は、年額約190万円（月額約16万円）となる見込みでした。しかし、60歳からの繰上げを選んだことで、減額率は24％。現在の年金額は、年額約145万円（月額約12万円）にとどまります。

「減ることはわかっていました。45万円ほどの減額がずっと続く。小さな影響じゃありません。でも、65歳まで働いて年金もそこまで待つという考えは、さらさらなかった」

とはいえ、Bさんは決して“余裕たっぷりの早期リタイア組”ではありません。

・貯蓄は退職時点で約2,000万円弱

・実家を相続して住んでいるが、築40年以上

・今後、屋根や水回りのリフォーム費用が数百万円単位で必要

「一応計算はしていますが、ギリギリですかね。私と妻の生活は本当に地味。贅沢をしなければ、やっていけない数字ではないと思いました」

Bさんは後悔はしていないと断言します。

亡き父に重ねた自分の老後

Bさんの決断の背景にあったのは、定年が遅すぎるという“強い違和感”でした。

「私の父なんかは、55歳で定年して家にいましたよ。それが普通の時代もあったんです」

高度経済成長期から1980年代頃にかけて、日本では大企業や公務員を中心に、55歳定年が一般的でした。当時も、定年後に嘱託や再雇用という形で働き続ける人はいましたが、今のように制度として保障されたものではなく、あくまで会社の裁量に委ねられていました。それでも多くの人にとって、55歳が「一区切り」であったことに変わりはありません。

「60歳ならまだしも、今や65歳が当たり前。いくら長生きになったからと言われてもね……。うちの父は70歳になる前に亡くなりました。もし65歳まで働いていたら、自由な時間は5年もなかったことになる。何十年も身を粉にして働いて、それだけ。自分に置き換えたら、あまりにも酷だと思ったんです」

Bさんには、海外旅行に行ったり、お金のかかる趣味を楽しみたいという欲はないといいます。叶えたいと思っていたのは、庭の手入れをしたり、縁側でゆったり本を読んだり。どれもささやかですが、仕事に追われる日々の中では叶えにくいことばかりでした。

「明確な目標があって早く会社を辞める人もいるでしょう。私にはそんな夢はなくて、ただ、ストレスのない時間が欲しかった。『何もしない時間』を含めて、余生を自分のものとして使いたかったんです」

年金繰上げで受給額が減ることは本当に「損」なのか？

年金受給の開始年齢は原則65歳ですが、希望すれば最短60歳から受け取ることも、最長75歳まで繰り下げることもできます。

寿命、健康状態、家族構成、価値観――すべて人それぞれです。繰上げ受給が万人に勧められる選択ではないのは事実でしょう。一方で、「65歳まで働くのが正解」「繰上げはしないほうがいい」と一律に決めつけるのも、現実的とは言えません。

「65歳まで働いて心身をすり減らすことと、年金が減ること。どちらが自分にとって“損”かを考えました」

Bさんのように、大きな贅沢は望まない、収支を冷静に計算したうえで覚悟している――こうした人にとって、繰上げ受給は一つの合理的な選択になり得ます。

「仕事が好きな人は、いつまで働いてもいいと思います。ですが、そうじゃない場合、はたして時間より大切なものが本当にあるんでしょうか？ 75歳まで繰下げれば年金が大きく増えることも知っていますが、私に言わせれば、冗談じゃない。それまで生きる保証はどこにもありませんから」

例えば、年金を70歳まで5年繰上げれば、年金は42％増額に。ですが、65歳から受け取った時の受給総額を超える“損益分岐点”は81歳前後です。そこまで長生きして、初めて「得」になるという事実を忘れてはなりません。

「娘には『隠居するには早すぎる、暇じゃないの？』と言われることもありますが（笑）、暇なことが幸せなんですよ。この先、暇すぎると思うようになったら、アルバイトでもすればいいですしね」

「今を生きたい」人もいれば、「将来に備えたい」人もいる。どちらも間違いではありません。大切なのは、損得だけで判断するのではなく、自分の価値観と人生設計に沿った選択をし、早い段階から準備を重ねることなのではないでしょうか。