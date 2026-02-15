「67」の松山英樹は4差6位で最終日へ 久常涼は11位に後退
＜AT＆Tペブルビーチ・プロアマ 3日◇14日◇ペブルビーチGL（カリフォルニア州）◇6989ヤード・パー72＞米国男子ツアーは第3ラウンドが終了した。
【動画】超かわいい シカさんがコースを闊歩
全員がペブルビーチGLをプレーした第3ラウンドで、10位からスタートした松山英樹は、ボギーなしの5バーディで「67」をマーク。トータルスコアを15アンダーまで伸ばし、首位と4打差の6位で最終日に入る。初日、2日目と首位に立っていた久常涼は、1バーディ・3ボギーの「74」と落とし、トータル13アンダーの11位タイまで後退した。トータル19アンダーの単独首位にはアクシャイ・バティア（米国）が立っている。トータル17アンダーの2位タイにはコリン・モリカワ、ジェイク・ナップ（ともに米国）、セップ・ストレイカ（オーストリア）の3人が並ぶ。昨年覇者のローリー・マキロイ（北アイルランド）はトータル9アンダーの39位タイと連覇は厳しい状況。世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）はトータル11アンダーの22位で最終日に入る。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【動画】超かわいい シカさんがコースを闊歩
