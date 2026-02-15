松山英樹が優勝を争う位置で最終日に入った。（撮影：GettyImages）

写真拡大

＜AT＆Tペブルビーチ・プロアマ　3日◇14日◇ペブルビーチGL（カリフォルニア州）◇6989ヤード・パー72＞米国男子ツアーは第3ラウンドが終了した。

【動画】超かわいい　シカさんがコースを闊歩

全員がペブルビーチGLをプレーした第3ラウンドで、10位からスタートした松山英樹は、ボギーなしの5バーディで「67」をマーク。トータルスコアを15アンダーまで伸ばし、首位と4打差の6位で最終日に入る。初日、2日目と首位に立っていた久常涼は、1バーディ・3ボギーの「74」と落とし、トータル13アンダーの11位タイまで後退した。トータル19アンダーの単独首位にはアクシャイ・バティア（米国）が立っている。トータル17アンダーの2位タイにはコリン・モリカワ、ジェイク・ナップ（ともに米国）、セップ・ストレイカ（オーストリア）の3人が並ぶ。昨年覇者のローリー・マキロイ（北アイルランド）はトータル9アンダーの39位タイと連覇は厳しい状況。世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）はトータル11アンダーの22位で最終日に入る。
<ゴルフ情報ALBA.Net>

AT＆Tペブルビーチ・プロアマ　3日目の結果
サウジアラビア高額大会のリーダーボード
シグニチャー大会、AON5ってなに？　賞金総額30億円で優勝賞金6億円！
松山英樹が結婚発表を伏せていた理由とは？　素顔を見せない“哲学”
桁がスゴすぎる…　最新米男子賞金ランキング