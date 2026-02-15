SNSの総フォロワー数700万人超のタレント・なえなのが“本命のすきぴ”に渡した手作りバレンタインスイーツを公開。スタジオに「これはうれしい」との声があがった。

【映像】なえなの手作りのクッキー＆ガトーショコラ

2月14日に配信されたABEMA『恋髪オーディション』#2では、女性MC陣3人のバレンタインをテーマにスタジオトークを展開。なえなのは手作りしたクマやカエルの可愛らしいクッキー、本格ガトーショコラの写真を披露した。

お笑いコンビ・見取り図のリリーが「誰にあげたの？」と聞くと、なえなのは「（本命の）すきぴです。結構前ですけど」と告白。お相手からは「めちゃくちゃおいしいって言われた」という。

なえなのは「その年から調子に乗って、大量に作って現場でも配ったりしています」とニコニコ。リリーとゲストのプロフィギュアスケーター・織田信成ら男性陣からは「みんなうれしい」「これはうれしい」と絶賛の声があがっていた。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、“次世代スター美容師”発掘プロジェクト。日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-popアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が審査員を務め、3月14日開催予定の『マイナビ TGC 2026 S/S』で初代グランプリが決定する。FRUITS ZIPPERの櫻井優衣となえなの、タレント・モデルの本田紗来が“恋髪見届け人（MC）”を務め、全話のレギュラーゲストとしてリリー、第2話ゲストに織田が登場した。