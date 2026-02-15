『名探偵プリキュア！』敵のボス役は『鬼滅』煉獄役の日野聡 ウソノワール担当！アゲセーヌ役は大橋彩香
人気テレビアニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第3話が15日、放送された。敵組織「怪盗団ファントム」の幹部メンバーが登場し、新キャラ＆追加キャストが発表され、ボスのウソノワール役を日野聡、アゲセーヌ役を大橋彩香が担当した。
【画像】めっちゃ可愛い！登場した敵幹部 公開された場面カット
『鬼滅の刃』煉獄役でお馴染みの日野が演じるウソノワールは、怪盗団ファントムのボスで、世界をウソで覆うためにマコトジュエルを集めている。未來自由ミラージュの書が記す予言通りに動いている怪盗で、盗みは華麗で優雅にそして、劇的であることを美学としている。アジトの劇場はウソノワールの趣味。
『アイドルマスターシリーズ』島村卯月役で知られる大橋が演じるアゲセーヌは、怪盗団ファントムの一員。流行り物が好きなギャル怪盗で、一番好きな花はもちろんハイビスカス。好きな言葉は「チョベリバ」となっている。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
新キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
