◆プロレスリング・ノア「ＬＥＴＨＡＬ ＯＤＹＳＳＥＹ ＴＯＵＲ ２０２６ ｉｎ ＳＨＩＮＡＧＡＷＡ ｖｏｌ．２ 〜ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６〜」（１４日、東京・品川プリンスホテル Ｃｌｕｂ ｅＸ）観衆３３５（札止め）

プロレスリング・ノアは１４日、東京・品川プリンスホテル Ｃｌｕｂ ｅＸ）８人タッグマッチで「ＬＥＴＨＡＬ ＯＤＹＳＳＥＹ ＴＯＵＲ ２０２６ ｉｎ ＳＨＩＮＡＧＡＷＡ ｖｏｌ．２ 〜ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６〜」を開催した。

第５試合の８人タッグマッチで「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」内藤哲也がＢＵＳＨＩ、ＲＹＵＳＥＩ、アンヘル・レイエスと組み、モハメド ヨネ、小峠篤司、大原はじめ、Ｈｉ６９と対戦した。

元日の日本武道館でＢＵＳＨＩとのタッグでＧＨＣタッグを奪取した内藤。以後、２・６＆２・１１後楽園参戦。この日の品川プリンス大会（夜）も超満員札止めの観衆を呼び込み３大会連続で「札止め」を記録しノアに絶大な「内藤効果」を巻き起こしている。

「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」４人が初めてそろい踏みした一戦でＢＵＳＨＩが大原をファブルで倒し、ノア参戦「４連勝」を飾った。

試合後は、２・１１後楽園でパートナー「未定」で挑戦を要求していた征矢学がリングインシ近藤修司とのタッグでの挑戦をアピールした。征矢に「情熱」を促した内藤は、マイクで「情熱ゥゥゥ〜」と絶叫するとさっさとリングを去る制御不能ぶりを発揮した。バックステージで内藤は「今日、この会場に初めて来たよ。噂では聞いてたけどさ、俺の好きな円形のリングだったよ。ちょっと興奮しちゃったよね」とほほ笑み「興奮した状態で今日は４人で初めてそろうＬＯＳ ＴＲＡＮＱＵＩＬＯＳ ｄｅ ＪＡＰＯＮの試合で、しかもＢＵＳＨＩが勝利して気持ちよく帰ろうとしたんだけどね。情熱的な…いや、今日は全然情熱的じゃなかったね。誰かに気を遣ってたのか知らないけどさ。俺はそもそも彼のマイクを求めてはいないけど、もしマイクをするのであれば、俺は情熱的なマイクを聞きたかったな。前よりも凄くテンションの下がったマイク。なんかあれじゃ彼の思いは残念ながら俺には届かなかったかな」と不満を表した。

さらに「きっとＢＵＳＨＩの心にも届かなかったことでしょう。いやあ、残念だね。どう？ 届いた？」と問いかけると、ＢＵＳＨＩも「いいの？ あれで」と疑問を投げかけた。内藤は「ホントだよ。もっと情熱的に、情熱的に、情熱的にマイクしてほしかったな。あの程度じゃ俺とＢＵＳＨＩには勝てないよ。まあ、ただタイトルマッチやりました、記念にタイトル挑戦しました。それで満足ですっていうんだったらさ、それでいいけどさ。あれじゃ横にわざわざ来てくれた近藤選手に失礼なんじゃないの？ 本当にその気持ちを体で、声で、すべてで表現しなきゃいけないのは征矢だったんじゃないの？ 俺はそう思うけどね」と突きつけた。

ＢＵＳＨＩも「まあ、征矢学、お前が連れてきた近藤修司に関してはほめてやろう。いったいどんなメンバーを連れてくるのか、あいつがどんなヤツを連れてくるか楽しみにしてたから。今日はちょっと情熱が足りなかったけど、タイトルマッチどこでやるの？ ねえ、ＮＯＡＨさん。どこでもいいよ。タイトルマッチ当日はもっと情熱的によろしく頼む」とメッセージを送り、内藤は「情熱的に、情熱的に。トランキーロじゃないよ。情熱的に頼むぜ。カブロン！」と言い残すと、バレンタインデーでにぎわう品川のネオンにまぎれた。