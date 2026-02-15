【医師解説】若年性アルツハイマー型認知症の発症を遅らせる習慣とは？

若年性アルツハイマー型認知症を完全に予防する方法は確立されていませんが、リスクを軽減するための対策は存在します。生活習慣病の管理や認知的活動の継続など、日常生活の中で実践できる取り組みがあります。ここでは科学的根拠に基づいたリスク管理の方法を紹介します。

監修医師：

田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック）

鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック」院長 。脳神経内科（認知症、パーキンソン病、ALSなどの神経難病）領域を専門としている。また、問診によって東洋医学的な病態を推察し、患者の状態に合わせた漢方薬をオンライン診療で選択する治療法も得意としている。日本神経学会神経内科専門医、日本東洋医学会専門医。

若年性アルツハイマー型認知症のリスク管理と予防

若年性アルツハイマー型認知症の予防法は十分に確立されていませんが、リスクを軽減するための対策は存在します。

生活習慣病の管理と脳の健康

生活習慣病の適切な管理は、認知症リスクの低減に有効と考えられています。糖尿病の方は血糖値を適切な範囲にコントロールすることが重要です。HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)を目標値内に維持することで、血管障害の進行を抑えられます。

高血圧の管理も欠かせません。収縮期血圧を適切な範囲に保つことで、脳血管へのダメージを軽減できる可能性があります。ただし、過度の降圧は脳への血流を低下させる可能性もあるため、医師の指導のもと適切な目標値を設定することが大切です。

認知的活動と社会参加の重要性

認知的活動を継続することは、脳の予備能力を高める可能性があります。読書、パズル、新しい技能の習得、楽器の演奏など、脳を活発に使う活動を日常的に取り入れることが推奨されます。これらの活動は脳の神経ネットワークを強化し、認知機能の低下に対する抵抗力を高めると考えられています。

社会参加も重要な要素です。家族や友人との交流、地域活動やボランティアへの参加などは、認知的刺激を提供するだけでなく、精神的な健康も支えます。孤独や社会的孤立は認知症のリスク因子となるため、積極的に人とつながる機会を持つことが大切です。

運動は単独で行うよりも、グループでの活動を選ぶことで社会参加の要素も加わり、より効果的といえるでしょう。ただし、これらの取り組みは発症を完全に防ぐものではなく、リスクの軽減や発症時期を遅らせる可能性があるという位置づけです。

早期発見と適切な治療、社会資源の活用により、本人と家族の生活の質を維持することが可能です。介護保険サービス、障害者手帳、障害年金などの制度を活用し、若年性認知症支援コーディネーターや地域包括支援センターなどの相談窓口を利用することで、必要な支援を受けられます。気になる症状がある場合は、早めに専門の医療機関を受診することが大切です。

まとめ

若年性アルツハイマー型認知症は、65歳未満で発症する進行性の神経変性疾患です。初期症状には記憶障害、見当識障害、判断力の低下などがあり、日常生活や仕事に支障をきたします。原因は脳内でのアミロイドβとタウタンパク質の蓄積であり、遺伝的要因や生活習慣病が危険因子となります。

診断には認知機能検査と画像検査を組み合わせた総合的評価が必要で、治療は薬物療法と非薬物療法を併用します。薬物療法では、コリンエステラーゼ阻害薬やNMDA受容体拮抗薬により症状の進行を遅らせることが期待されます。非薬物療法では、認知リハビリテーションや運動療法、環境調整などにより生活の質の維持を目指します。

