¿·¿Í¤Î°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ1·³¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë³°Ìî¼ê¤ÎÃÎÇ°ÂçÀ®Áª¼ê¡£¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ËÈ´¤±¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿ÂÇµå¤òÊü¤Ä¤â¡¢¥»¥«¥ó¥É¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌçÏÆÀ¿Áª¼ê¤¬²£¤ÃÄ·¤Ó¤Ç¹¥Êá¡£ÃÎÇ°Áª¼ê¤Ï¼¹Ç°¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎÇ°Áª¼ê¤Ï¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¡£2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Çº£Ç¯26ºÐ¤È¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÉôÎà¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö1Ç¯¾¡Éé¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤³¤Î¥¥ã¥ó¥×¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£