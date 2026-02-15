フィギュアスケート女子シングルに臨む坂本花織選手が14日、練習後の取材に応じました。

13日は男子シングルフリースケーティングが行われ、坂本選手も男子選手を応援。銀メダルの鍵山優真選手、銅メダルの佐藤駿選手と祝福のハグ。感極まった様子をみせており、「昨日の男子を見て、本当にみんなが必死に頑張って戦っている姿を見て、いよいよ自分の出番が近づいてきたなという感覚になってきました」と振り返りました。

一方、男子の最終滑走グループでは、ミハイル・シャイドロフ選手(カザフスタン)が圧巻の演技で逆転優勝。一方、逆転優勝をかけて臨んだショートプログラム2位の鍵山選手は演技冒頭、4回転フリップで転倒。さらにショート首位発進のイリア・マリニン選手(アメリカ)もジャンプミスを連発。首位から8位に転落し、会場は騒然となりました。

実力者の転倒が相次いだ男子には、「正直、思いもよらないミスがかなり出てしまっていたので、見ている側としてはかなり驚きの最終グループだった。団体戦のときは、みんなの演技を見て今回のオリンピックに魔物はいないなと思っていたのですが、結構びびっています」と苦笑い。

さらに「ちょっと自分はこれが起きたらメンタルが持たないと思ったので、自分のことかのようにめちゃくちゃ緊張したし、胸が張り裂けそうというか、すごい苦しいと思いながら見ていました」と話しました。

今季限りでの引退を表明している坂本選手は、17日から集大成となる女子シングルショートに登場。「もちろんいい流れは来ているのですが、自分の中ではやっぱり引き続きというよりかは、一旦区切ってまた別の試合が始まると思って。新たな気持ちで挑めたらなと思います」と戦いを見据えました。