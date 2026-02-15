新巻きザケを背負う市立釜石小の児童＝2025年12月、岩手県釜石市

岩手県沿岸で、サケを丸ごと塩漬けにして干した伝統的な保存食・新巻きザケの存続が課題になっている。全国有数だった岩手の漁獲量は激減。「地域の食文化を絶やすまい」と岩手大特任専門職員の斎藤孝信さん（64）が学校などで加工の体験教室を開き、次世代への継承を試みている。（共同通信＝瀬田純平）

新巻きザケは冬に作られる。鮮魚店の店頭に、口から縄を通されてぶら下げられた姿は風物詩。凝縮されたうまみが人気で、ご飯のおかずのほか、新年の贈り物としても親しまれている。

2025年12月、釜石市立釜石小の5、6年生18人が県水産技術センターの加工室に集まった。斎藤さんが開いた体験教室だ。防水の作業着を身に着けた児童がセンターの職員や岩手大生らの手を借りてサケの腹をさばき、内臓を取り出す。包丁使いや塩を塗り込む作業に悪戦苦闘しながら「この部分おいしそう！」「プルプル」と目を輝かせて没頭した。

斎藤さんらが市内の岩手大キャンパスで約1週間塩漬けにし、数日間干して仕上げると、終業式の日に釜石小の校舎に届けた。児童が帰宅する際、背中のランドセル横には60センチほどの新巻きザケが。5年生の中村妃那さん（11）は「さばくのが難しかった。焼いて食べたい」と笑顔を見せた。

斎藤さんは「昔は家庭で作る文化があり、みそ汁のように“わが家の味”があった」と語る。ただサケの漁獲量は海水温上昇などで年々減少。2024年度は約30年前のピーク時と比べて0.16％の117トンまで落ち込み、新巻きザケへの加工も最近では鮮魚店などに限定される。

釜石市内の小学校やこども園で、2016年から体験教室を続けてきた。斎藤さんの取り組みとは別に、発祥地とされる大槌町など岩手県の他の自治体でも同様の試みが行われている。斎藤さんは「子どもたちが実際に作り、体験することに意味がある。地域全体で継承の機運を高めていきたい」と意気込んだ。

岩手大釜石キャンパスで、寒風に干される新巻きザケ＝2025年12月、岩手県釜石市

岩手県水産技術センターでの体験教室で、さばいたサケに塩を塗り込む市立釜石小の児童＝2025年12月、岩手県釜石市

岩手県水産技術センターでの体験教室で、職員（右端）から塩を塗り込む方法の指導を受ける市立釜石小の児童＝2025年12月、岩手県釜石市