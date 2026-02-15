◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第9日 ショートトラック（2026年2月14日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

ショートトラックの男子1500メートル準決勝が14日（日本時間15日）に行われ、日本男子エースの宮田将吾（日本通運）はペナルティーにより失格となった。

序盤は最後方から展開をうかがい、少しずつ順位を上げていく。狙い通りのレース運びを見せ、最後は2位でフィニッシュ。だが、終盤にカーブで中国の選手と接触し、これがペナルティーとなって決勝進出を逃した。

「自分のいいところを生かした完璧なレース内容やった。前が競り合ってスピードが落ちたところを外にいく。作戦通りではあった」

2位に浮上した際に、相手を外からかわしたところでの接触をとられてペナルティー。この判定に関しては「接触したと見られる距離感にいたのは自分なので。ジャッジのせいにはせずに自分で受け止めたい」と冷静に話した。

混合リレーでも自身のペナルティーで敗退しており、最も得意とする1500メートルでも無念の結果に終わった。「悔しい部分と、出し切って満足した気持ちと半分半分。結果にはつながらなかったけど、自信はそこそこついたレース内容だった。勢いと自信を生かして、切り替えて500メートルとリレーに挑みたい」。残る戦いに全てをぶつける。