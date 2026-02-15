ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子で銅メダルを獲得した佐藤駿が１４日（日本時間１５日）、自身のインスタグラムに新規投稿。日下匡力コーチとの２ショット写真を１枚目にアップし、感謝の思いを伝えた。

「たくさんの声援をありがとうございました！初めてのオリンピックものすごく緊張しましたが見てくださった皆様の応援がとても力になりました。団体戦、個人戦をこのミラノで滑ることができ幸せに思います」と振り返り、「この経験を活かし、次に向けてレベルアップしていきます。ありがとうございました！」とつづった佐藤。複数枚の写真をアップしたが、トップには日下コーチとの２ショット写真を持ってきたところに師弟関係がにじんだ。

冒頭には「Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ ｖｅｒｙ ｍｕｃｈ ｆｏｒ ｙｏｕｒ ｓｕｐｐｏｒｔ！」（あなたのサポートに感謝しています）の英文文字も。佐藤は小学２年の時に東日本大震災の影響で埼玉に引っ越してきて以降、日下コーチに師事。今大会は団体戦の表彰式で、表彰台の問題によりスケート靴のブレードが傷つくアクシデントに見舞われた。それでも研磨経験のある日下コーチに修復してもらいながら急ピッチで調整し、銅メダルを獲得した。

競技後にはリンクサイドをガッツポーズしながら激走する狂喜乱舞姿が話題になっていた同コーチ。２ショットでも凜々しい表情を浮かべた佐藤の隣でサムアップポーズを繰り出しながらお茶目な笑みを浮かべていた。ファンも「駿君と日下先生の笑顔が素敵です」「日下先生と本当に素敵な関係」と感想を書き込み、銅メダルを祝福していた。