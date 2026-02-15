オンラインでは売り切れ！（涙）【スタバ】見つけたら即カゴしたい「グッズ」って？

【スターバックス】では、ドリンクやフードだけでなく「グッズ」にも注目したいところ。季節ごとの新作ドリンクと共に登場するシーズナルグッズは、話題になる頃には完売もしくは品薄状態になることも。今回は、オンラインストアで売り切れ中の人気グッズを紹介します。

店内用マグカップを自宅でも

真っ白なマグカップに彫られたスタバのロゴが特徴的な店内用マグカップ。店内を利用したことがある人やオーダーを待っている店内で見かけたことがある人も多いはず。じつは、この店内用マグカップが「ロゴマグホワイト355ml」として商品化されているんです。実際に店頭で使われているものと同じため、自宅でいつでもスタバ気分が楽しめます。シンプルなデザインは、インテリアにもよく馴染みそう。

うまモチーフのベアリスタは今年ならでは

2026年の干支をモチーフにした「ベアリスタうま」。縁起の良さそうな白馬に扮したべアリスタには、今年ならではの特別感があります。もちろん、干支をモチーフにした商品のため、今回のチャンスを逃せば次に会えるのは12年後です。こちらのベアリスタは、サイズがやや大きめなので存在感も抜群。玄関・リビング・寝室など、どこに飾っても引き立つ可愛さです。今年の運気アップにもつながりそう。

【スターバックス】の「グッズ」は、一部の商品を除きオンラインストアで売り切れていても、店頭でゲットできるチャンスが残っています。ロゴマグホワイトは店頭で見つかる可能性もあるため、気になる人はぜひ探してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ayumin0220stb様、@aista125様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる