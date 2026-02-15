“平成のテロリスト”村上和成がこのほど、都内の中華料理店でプロレスマスコミを集め新年会を開催した。

集まった記者に昨年末に勝手に発売し大好評だった「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）平井丈雅代表の「Ｔシャツ」着用を強制した村上。新日本プロレス「魔界倶楽部」で共闘した安田忠夫さん（享年６２）との秘話などを明かし、自身のプロレスへの熱い思いを激白した。

新年会には、時間差で平井氏を招いていた村上。開宴から約１時間ほど遅れて駆けつけた平井氏。すかさず村上は「他力本願」とデカデカと書かれた平井氏の新たなＴシャツを取り出すと、平井氏に着用を命じた。

ＳＳＰＷは、３月１９日に後楽園ホールで２０２６年第一弾大会を開催するが、カードは１試合も発表になっていない。 これに村上は「俺出るの？」と迫ると平井氏は「出てもらいます！熱い試合を必ずしていただきます」と上から目線で指令した。

さらに平井氏は「カードを来週には全て発表します」と明かし、村上の試合について「いろんな意味で因縁ある相手を戦っていただくか、組んでいただくか…用意してます」と突きつけた。

一方的なオファーに村上は「勝手に決めてるけど、俺、飲むと思ってるの？」と迫ると平井氏は「必ずそう思わせるカードをします」と涙目で返答したが「それは俺の問題じゃないから」と不敵に言い放つと強引にツーショット撮影を敢行。そして中華料理店を去った。