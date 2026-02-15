なぜか無名ゲームが毎年バズる不思議…直近7年間で大作を蹴散らした“一発入魂”ゲームの数々
絶対夢中★ゲーム＆アプリ週報
ある程度の売上が確約されている人気シリーズの続編や名作のリメイク版を蹴散らして、ほぼ知名度ゼロから、その年の顔となるゲームが毎年のように現れます。今回は、2019年から2025年までの直近7年間の、口コミでのヒット作やブーム化したインディーゲームを振り返っていきましょう。
時代に花開いた一発屋か、それともゲーム界を変えた革命児か。文字数的に限られたラインナップとはなりますが、みなさんはどのタイトルが印象に残っていますか？
◆●2019年 語り継がれるSF青春群像劇
2019年、新規タイトルでブームとなったのがゲームとフィットネスを融合させた『リングフィット アドベンチャー』（Switch／任天堂）。全世界1538万本のセールスとなりました。対照的に口コミでゆっくりと広まったのが、SFアドベンチャー＆シミュレーション『十三機兵防衛圏』（PS4、Switch／アトラス）。精緻な2Dグラフィックに定評があるヴァニラウェア開発で、滅びに向かう世界観、考察しがいある青春SF群像劇、斬新なシステムなどが称賛され、今では名作として語り継がれています。
初速の勢いがすごかったのは“ハリポタGO”こと、位置情報ゲーム『ハリー・ポッター：魔法同盟』（iOS、Android／Niantic）。配信7日間で約650万ダウンロードを記録しましたが、なんと2022年にサービス終了。まさかの短命で終わっています。
ガチョウになって平和な村でいたずらしまくるオーストラリア発のインディーゲーム『Untitled Goose Game 〜いたずらガチョウがやって来た!?』（PC、Switch、PS4、X-box One／Panic）の配信もこの年でした。
◆●2020年 農業へのこだわりが支持された稲作ゲーム
前年末からのコロナ禍で巣ごもり需要が高まり、ゲーム界に注目が集まったのが2020年。この年3月発売の『あつまれ どうぶつの森』（Switch／任天堂）は全世界販売本数4932万本と驚異的なヒットとなりました。そうしたなか、11月に発売されインディーゲームとして旋風を巻き起こしたのが、ゲーム制作サークル・えーでるわいすが開発した農業アクションRPG『天穂のサクナヒメ』（Switch、PS4、PC／マーベラス）。農業の再現度が高く、「農水省の公式サイトが攻略の参考になる！」とTwitterを賑わせました。2024年にはアニメ化もされています。
また、かわいいパーティーロイヤルゲーム『Fall Guys』（PS4、PS5、PC、Xbox Series X|S、Xbox One、Switch、iOS、Android／Epic Games）や、オープンワールドアクションRPG『原神』（iOS、Android、PS4、PS5、Xbox Series X|S、Xbox One、PC／COGNOSPHERE）が配信されたのも2020年。特に『原神』は、そのリッチな作り込みから中国ゲームのポテンシャルの高さを見せつけました。
◆●2021年 リアルな競馬ファンを増やした覇権タイトル
2021年は、コンシューマでは『モンスターハンターライズ』（Switch、PC、Xbox Series X|S、Xbox One、PS4、PS5／カプコン）が大ヒット。4年ぶりの新作となった『桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番！〜』（Switch／コナミデジタルエンタテインメント）は前年末から年初以降も売れ続け、予想を超えるブームとなりました。
2020年から2021年にかけては、人狼ゲーム系の『Among Us』（iOS、Android、PC、Switch、PS4、PS5、Xbox Series X|S、Xbox One／InnerSloth）の実況人気が高まった時期。また、2月には競走馬擬人化ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』（iOS、Android、PC／Cygames）が長年のリリース延期を経てついに配信スタート。約半年後には1000万ダウンロードを突破しました。昨年は『ウマ娘』のグローバル版が海外でもヒットし「The Game Awards 2025」でベストモバイルゲームを受賞。アメリカやインドネシア、タイの競馬場にコスプレしたファンが出現!? とのニュースもありました。
