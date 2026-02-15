『リブート』17人集結 “考察呼ぶ”新ビジュアル解禁
鈴木亮平主演のTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）が、2月15日放送の第4話を前に、主要登場人物17人のスペシャルビジュアルを公開した。各キャラクターを象徴する“台詞”がキャッチコピーとして添えられ、放送前の貴重な台詞も含まれているという。
【写真多数】鈴木亮平、戸田恵梨香、黒木メイサら…豪華キャストを紹介！
本作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩に顔を変えて“リブート”し、事件の真相を追うエクストリーム・ファミリーサスペンス。嘘と真実が入り乱れる怒涛の展開が反響を呼んでいる。
2月1日放送の第3話では、妻殺しの犯人が、早瀬（鈴木亮平）が自ら顔を変えた儀堂だったことが判明。さらに、儀堂麻友（黒木メイサ）から儀堂が生きている可能性を突きつけられる衝撃のラストで幕を閉じた。
2月8日は衆議院議員総選挙により放送休止となったが、15日放送の第4話を前に完成したスペシャルビジュアルには、鈴木のほか、松山ケンイチ、戸田恵梨香、永瀬廉ら17人が集結。ほぼすべての登場人物が怪しく見える構図となっており、それぞれの台詞がさらなる考察を呼びそうだ。ビジュアルは番組公式SNSで公開されている。
第4話では、「儀堂は生きている!?」という新たな疑念が浮上。早瀬は麻友から「儀堂から連絡があった」と告げられ、儀堂になりすますしかない状況に追い込まれる。かつて儀堂を埋めた山中へ向かった早瀬が目にする“信じがたい光景”とは何か。
さらに、合六亘（北村有起哉）が秘密裏に保管していた100億円相当の商品が盗まれる事件が発生。その犯人として早瀬に疑いがかかり、決定的ともいえる証拠映像も残されていた。絶体絶命の中、早瀬は自らの正体を明かす決意を固めるが、合六が信じるはずもない。追い詰められた早瀬は、生き残りを懸けてある“提案”を持ちかける。
【写真多数】鈴木亮平、戸田恵梨香、黒木メイサら…豪華キャストを紹介！
本作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩に顔を変えて“リブート”し、事件の真相を追うエクストリーム・ファミリーサスペンス。嘘と真実が入り乱れる怒涛の展開が反響を呼んでいる。
2月8日は衆議院議員総選挙により放送休止となったが、15日放送の第4話を前に完成したスペシャルビジュアルには、鈴木のほか、松山ケンイチ、戸田恵梨香、永瀬廉ら17人が集結。ほぼすべての登場人物が怪しく見える構図となっており、それぞれの台詞がさらなる考察を呼びそうだ。ビジュアルは番組公式SNSで公開されている。
第4話では、「儀堂は生きている!?」という新たな疑念が浮上。早瀬は麻友から「儀堂から連絡があった」と告げられ、儀堂になりすますしかない状況に追い込まれる。かつて儀堂を埋めた山中へ向かった早瀬が目にする“信じがたい光景”とは何か。
さらに、合六亘（北村有起哉）が秘密裏に保管していた100億円相当の商品が盗まれる事件が発生。その犯人として早瀬に疑いがかかり、決定的ともいえる証拠映像も残されていた。絶体絶命の中、早瀬は自らの正体を明かす決意を固めるが、合六が信じるはずもない。追い詰められた早瀬は、生き残りを懸けてある“提案”を持ちかける。