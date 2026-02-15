森亜るるか、アイス食べる！第一声は「うん」 『名探偵プリキュア！』大反響で1分でトレンド入り
アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第3話が15日、放送された。注目の新キャラ・森亜るるかが登場し、第一声は「うん」だった。なお、Xでは「るるかちゃん」のワードがトレンド入りした。
【画像】可愛い！森亜るるか変身した姿のキュアアルカナ・シャドウ
第3話「みんなおいでよ！キュアット探偵事務所！」は、キュアット探偵事務所で暮らすことになり、事務所の掃除をするあんな。寮を出る手続きを済ませてきたみくるも加わり、ポチタン、ジェット先輩と4人での共同生活が始まった。
インテリアや雑貨を買いそろえようと街に出かけるあんなたち。立ち寄ったアンティークショップ「カメリアインテリア」のおしゃれな品ぞろえに感激していると、突然ポチタンが事件の気配を感じ取る。
声をあげた店員に話を聞いてみると、お店のシンボルである、ガラス製の亀の置物がいつの間にかなくなっていた。探偵であることを明かし、協力を申し出たあんなとみくるは、さっそく聞き込みを開始する…ストーリーが展開された。
物語の中で「怪盗団ファントム」のメンバーが集結し、会議する様子が描かれ、そこに森亜るるかが登場。彼女は、「プリキュア」であるにも関わらず、何故か「怪盗団ファントム」として活動しているミステリアスな少女で、口数は少ないキャラクター。大好物のアイスをさっそく食べていた。なお、今回はプリキュア「キュアアルカナ・シャドウ」には変身しなかった。
森亜るるかは今回の初登場前から人気のキャラクターで、待望の登場にネット上は「森亜るるか、まだ出演時間1分行ってないのにトレンド入りしてて草」「森亜るるか、わりと幹部でも上の方なんだ」「森亜るるかを早くいっぱい喋らせろ」「森亜るるか可愛すぎんだろ」「キャー！森亜るるかちゃーん！」などと反応している。
【画像】可愛い！森亜るるか変身した姿のキュアアルカナ・シャドウ
第3話「みんなおいでよ！キュアット探偵事務所！」は、キュアット探偵事務所で暮らすことになり、事務所の掃除をするあんな。寮を出る手続きを済ませてきたみくるも加わり、ポチタン、ジェット先輩と4人での共同生活が始まった。
声をあげた店員に話を聞いてみると、お店のシンボルである、ガラス製の亀の置物がいつの間にかなくなっていた。探偵であることを明かし、協力を申し出たあんなとみくるは、さっそく聞き込みを開始する…ストーリーが展開された。
物語の中で「怪盗団ファントム」のメンバーが集結し、会議する様子が描かれ、そこに森亜るるかが登場。彼女は、「プリキュア」であるにも関わらず、何故か「怪盗団ファントム」として活動しているミステリアスな少女で、口数は少ないキャラクター。大好物のアイスをさっそく食べていた。なお、今回はプリキュア「キュアアルカナ・シャドウ」には変身しなかった。
森亜るるかは今回の初登場前から人気のキャラクターで、待望の登場にネット上は「森亜るるか、まだ出演時間1分行ってないのにトレンド入りしてて草」「森亜るるか、わりと幹部でも上の方なんだ」「森亜るるかを早くいっぱい喋らせろ」「森亜るるか可愛すぎんだろ」「キャー！森亜るるかちゃーん！」などと反応している。