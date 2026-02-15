「めちゃくちゃ分かりやすいし、めちゃくちゃ綺麗！」カーリング五輪レジェンドの解説者にネット注目「フォルティウスをリスペクトしているのが伝わってくる」「もう大好きすぎる」

吉田の的確な解説も好評を得ている(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪現地2月14日に行われたカーリング女子は世界ランク5位の日本代表（フォルティウス）が同1位のスイス代表に7対5で逆転勝ちの大金星。今大会初の白星をもぎ取った。

1次リーグは2連敗スタート、ここから巻き返したいフォルティウスは第1エンド、スイスに2点を先取されたが、後攻となった第2エンドで1点を奪い返す。

第4エンドで2点を奪い、3対3の同点に追い付くと第5エンドでスキップの吉村沙也香が最終投で2つともはじき出し、3−3で前半戦を終了。



第7エンドでは吉村が最終投でダブルテイクアウトショットが見事に決まり、5−4と逆転。さらに最終第10エンドも吉村の最終投が相手のNo1をはじき出して、1点を奪い、7−5で試合終了となった。

NHKの中継解説を務めた18年平昌五輪銅、22年北京五輪銀のロコ・ソラーレ、吉田知那美の姿も反響を呼んでいる。