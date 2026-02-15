「めちゃくちゃ分かりやすいし、めちゃくちゃ綺麗！」カーリング五輪レジェンドの解説者にネット注目「フォルティウスをリスペクトしているのが伝わってくる」「もう大好きすぎる」
吉田の的確な解説も好評を得ている(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪現地2月14日に行われたカーリング女子は世界ランク5位の日本代表（フォルティウス）が同1位のスイス代表に7対5で逆転勝ちの大金星。今大会初の白星をもぎ取った。
【写真】めちゃくちゃ可愛いと、雰囲気がらりが評判の吉田の解説者ショット
1次リーグは2連敗スタート、ここから巻き返したいフォルティウスは第1エンド、スイスに2点を先取されたが、後攻となった第2エンドで1点を奪い返す。
第4エンドで2点を奪い、3対3の同点に追い付くと第5エンドでスキップの吉村沙也香が最終投で2つともはじき出し、3−3で前半戦を終了。
第7エンドでは吉村が最終投でダブルテイクアウトショットが見事に決まり、5−4と逆転。さらに最終第10エンドも吉村の最終投が相手のNo1をはじき出して、1点を奪い、7−5で試合終了となった。
NHKの中継解説を務めた18年平昌五輪銅、22年北京五輪銀のロコ・ソラーレ、吉田知那美の姿も反響を呼んでいる。
ラベンダー色のパンツスーツに白のタートルネックを合わせた爽やかなスタイルで登場。スイス戦の試合前には見どころに関して、連敗で迎えたこの時期に強豪スイスと当たることに「ラッキーだと思っている」とコメント。理由にはスイスのショット率の正確性を挙げ「（競技場の）アイスを理解している」ことで、対戦でアイスの特性などフォルティウスが学ぶことができることも大きいとした。
実際に試合ではスキップの吉村がショット率95パーセントと絶好調。その正確さが勝敗を分けた。
強豪撃破で今大会初勝利を飾ったフォルティウスに「五輪の舞台でスイス相手に1勝をもぎ取るのがフォルティウスですね。強くなってますね」と思わず目をうるませた。
この吉田の解説シーンにはXなどSNS上でも「もう大好きすぎる」「素敵な応援解説でした」「めちゃくちゃ分かりやすいし、めちゃくちゃ綺麗！」「フォルティウスをリスペクトしているのが伝わってくる」「凛としてて素敵」と反響を呼んでいる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]