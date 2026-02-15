「彼はいるが、結婚願望なし」28歳女性、年収250万。「家族と過ごせれば良い」と話す実家暮らしの家計事情
All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、神奈川県在住・28歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：正社員（特別養護老人ホームで、介護職として勤務）
在住：神奈川県大和市
家族構成：父親、母親、自分
世帯年収：父親400万円、母親200万円、自分250万円
実家の間取り：一軒家4LDK
交際費：5万円
毎月のお小遣い：10万円
毎月の貯金額：3〜5万円
貯金総額：500万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては、「出る予定なし」と回答。恋愛や結婚願望について尋ねると、「交際している方はいるが、結婚願望なし」と話しました。
また、「結婚願望や予定もなく、家族と過ごせれば良い」と話しました。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「苦労していることはない。ただ庭の手入れが面倒。将来的に花や畑を作りたいと母が話しているので、草むしりを定期的にやらないといけない」とのこと。
さらに、「周りに新しい家が建ち、子どもたちの声が睡眠の妨げになることがある。外の景色が家の壁になってしまった」と話しました。
また、お金に関する悩みでは「住宅ローンや光熱費などの支払いもすべて親が管理しているので、今後詳しく聞いていかないといけないと思っている。誰も知らない、分からないだともし何かあった時に対応できない」と教えてくれました。
交際している人はいるものの結婚願望がなく、実家を出る予定はないと話す回答者。現状では、実家暮らしに大きな苦労を感じることがなく、生活面でも経済面でも安定している様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:福島 ゆき)
