「甘甘甘」内田理央、バレンタインのピンクコーデを披露！ 「かわいすぎます」「ピンクも似合う」
俳優の内田理央さんは2月14日、自身のInstagramを更新。バレンタインコーデを披露しました。
【写真】内田理央、バレンタインコーデ！
「ピンクコーデめっちゃ可愛いです」内田さんは「はっぴーばれんたいん！ こないだまなみんとバレンタインコーデでデートしたんだ 激かわなハンカチ頂いて感激！」とつづり、7枚の写真を投稿。ピンクのニットに花柄のデニムを合わせた“バレンタインコーデ”を披露しています。内田さんは「そんなわたしは今体調を崩してしまい、ずーっとベットでアンハッピーバレンタインです 寒いし風邪流行ってるから みんなも気をつけてね」と続けました。
コメントでは「ピンクコーデめっちゃ可愛いです」「甘甘甘」「お二人とも可愛すぎです」「ピンクりおちゃんかわいすぎます」「ピンクも似合う」「可愛すぎて、携帯壊れる」「んきゃーーピンクかわいい」と称賛の声が多数寄せられています。
「笑顔のりおちゃんが眩しいです」10日の投稿では、「ドラマ終わりに友達とランチ」とつづり、プライベートショットを披露している内田さん。リラックスした笑顔が印象的です。ファンからは「笑顔のりおちゃんが眩しいです」「見てるだけで、癒される存在ですね」「指先まで綺麗で素敵だな〜」「かわっ」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
