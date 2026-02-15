WBC¤òÀäÂÐ¤Ë¸«¤¿¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¡Öº£¤À¤±¥Í¥È¥Õ¥ê¡×²ÃÆþ½Ñ¡ª¡¡ÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³èÍÑ¤Ç¼Â¼ÁÌµÎÁ!!
3·î6Æü¤«¤é³«Ëë¤¹¤ëWBC 2026¡£¤³¤Á¤é¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´ÑÀï¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Í¥È¥Õ¥ê¤³¤È¡¢Netflix¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬¥Þ¥¹¥È¡ª¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¥Í¥È¥Õ¥ê²ÃÆþ¤ÎÆÈ¼«¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÂç³«ºÅÃæ¡£¥ª¥È¥¯¤Ê¥¥ã¥ê¥¢·ÀÌó²ÃÆþ½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú²èÁü¡Û³Æ¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥Í¥È¥Õ¥ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¥Í¥È¥Õ¥ê¤Î·ÀÌó¤Ï¥¥ã¥ê¥¢°ìÂò¤Ç¤¹¡ª¡Û
¤¤¤è¤¤¤è3·î6Æü¤Ë³«Ëë¤¬Ç÷¤Ã¤¿Ìîµå¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡¢WBC 2026¡£º£Âç²ñ¤Ï¥Í¥È¥Õ¥ê¤³¤ÈNetflix¤Ç¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ç1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é»ëÄ°¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Í¥È¥Õ¥ê¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
²áµî¤Ë¥Í¥È¥Õ¥ê¤Ïà¢þ¢þÆü´ÖÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ëá¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¾ÃÌÇ¡£¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼Â»Ü¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤À¡£
WBC¤ò¼Â¼ÁÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥Í¥È¥Õ¥ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢IT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎË¡ÎÓ³ÙÇ·¤µ¤ó¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÔNTT¥É¥³¥â¡Õ¥É¥³¥â¡ßNetflix¡¡´Ñ¤ë¤Ê¤éº£¡ª ½Õ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂç´Ô¸µº×¡¡NTT¥É¥³¥â¤ÎÄÌ¿®ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡Ö¥É¥³¥â MAX¡×¡Ö¥É¥³¥â¥Ý¥¤³è MAX¡×¤Î²ÃÆþ¼Ô¤Ê¤éºÇÂç3¥õ·î´Ö¡¢Netflix¤Î¹¹ð¤Ä¤¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥é¥ó¤ÎÎÁ¶âÊ¬¡Ê·î³Û890±ß¡Ë¤òd¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç´Ô¸µ¡£¡Ö¥É¥³¥â¥Ý¥¤³è 20¡×¤ª¤è¤Ó¡Öahamo¡×¤Ï1¥õ·îÊ¬¤Î890±ßÊ¬¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë
¡½¡½¸½ºß¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¸½ºß¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ò½ü¤¯3¥¥ã¥ê¥¢¤¬Netflix¤ÈÄó·È¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NTT¥É¥³¥â¤ÏÄó¶¡¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¥á³ä°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö¥É¥³¥â¡ßNetflix ´Ñ¤ë¤Ê¤éº£¡ª½Õ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂç´Ô¸µº×¡×¤ò1·î16Æü¤«¤é³«ºÅ¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÄÌ¿®ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡Ö¥É¥³¥â MAX¡×¤Ê¤É¤Ë²ÃÆþÃæ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤é¡¢Netflix¤Î¡Ö¹¹ð¤Ä¤¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥é¥ó¡×¤Î·î³ÛÁêÅö¤Î890±ßÊ¬¤¬d¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç´Ô¸µ¤µ¤ì¡¢ºÇÂç3¥õ·î´Ö¼Â¼ÁÌµÎÁ¡£ahamo¤Ê¤É¤Ç¤Ï1¥õ·î´ÖÊ¬¤¬¼Â¼ÁÌµÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÔKDDI¡ÕNetflix±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¡au¡¢UQ¥â¥Ð¥¤¥ë¤È·ÀÌó¤¹¤ë¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¹¹ð¤Ä¤¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥é¥ó¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢4·î¤ÎÍøÍÑÊ¬¤Þ¤Ç¡Ê¼Â¼Á¡ËÌµÎÁ¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤âPonta¥Ý¥¤¥ó¥È¤òºÇÂç¤Ç20¡ó´Ô¸µ¡ª
¡Ô¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÕNetflixËþµÊ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂÐ¾ÝÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ò·ÀÌóÃæ¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯·ÐÍ³¤ÇNetflix¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢3¥õ·î´Ö¹¹ð¤Ä¤¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥é¥ó¤ÎÎÁ¶â¤¬¡Ê¼Â¼Á¡ËÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡ª
¡½¡½¤³¤ì¤ÏWBC»ëÄ°¤ËºÇÅ¬¡ª¡¡¤Û¤«¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡©
Ë¡ÎÓ¡¡KDDI¤ÏºòÇ¯12·î¤«¤é¡ÖNetflix±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢au¤ÈUQ¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡¢KDDI·ÐÍ³¤ÇNetflix¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯4·î¤Þ¤Ç¤ÎÍøÍÑÎÁ¶â¤òÄÌ¿®ÎÁ¶â¤«¤é³ä°ú¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¡ÖNetflixËþµÊ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ç¡¢²ÃÆþÍâ·î¤«¤é3¥õ·îÌÜ¤Þ¤Ç¤ÎÍøÍÑÎÁ¶â¤¬ÄÌ¿®ÎÁ¶â¤«¤é³ä°ú¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ì¤é¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¡©
Ë¡ÎÓ¡¡NTT¥É¥³¥â¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡¢KDDI¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÄÌ¿®ÎÁ¶â¤«¤é¤Î³ä°ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤âNetflix¤Î¹¹ð¤Ä¤¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥é¥ó¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¤³¤Î¥×¥é¥ó¤À¤È»ëÄ°Ãæ¤Ë¹¹ð¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ±»þ»ëÄ°¤Ï2Ã¼Ëö¤Þ¤Ç¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢º¹³Û¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹â²è¼Á¤ÇÆ±»þ»ëÄ°¿ô¤¬Áý¤¨¡¢¹¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¾å°Ì¥×¥é¥ó¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ê¥¢·ÀÌó¤Ç¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖGoogle TV¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¼«Âð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤¬NetflixÈóÂÐ±þ¤Ê¤é¡¢Google¤äApple¤Î¥»¥Ã¥È¡¦¥È¥Ã¥×¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç»ëÄ°Ãæ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂç²èÌÌ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½WBC»ëÄ°¤Ç¤Ï¹â¥³¥¹¥Ñ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï´ûÂ¸¤Î¥Í¥È¥Õ¥ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¤¹¤Ç¤ËNetflix¤ÈÄ¾ÀÜ·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤â¡¢3¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÀÌó¤âà»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨á¤È¤¤¤¦°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ä¥¢¥×¥ê¤«¤é¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤Ê¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¤¹¤Ç¤ËNetflix¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¢¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ»ëÄ°ÍúÎò¤ä¥Þ¥¤¥ê¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æó½Å·ÀÌó¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤«¤é·ÀÌó¤·¤Æ»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÔLINE¥ä¥Õ¡¼¡ÕLYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à with Netflix
·î³Û890±ß¤ÇNetflix¤Î¹¹ð¤Ä¤¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥é¥ó¡¢LYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÎÆÃÅµ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£LYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÏLINE¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ê¤É¤Î¥È¡¼¥¯ÍúÎò¤Ê¤É¤ò100GB¤Þ¤Ç¼«Æ°¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¾ï»þ7¡ó´Ô¸µ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÅµ¤âÇ®¤¤¡ª
¡½¡½¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼çÍ×3¥¥ã¥ê¥¢°Ê³°¤Î³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤äMVNO¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥ª¥È¥¯¤Ë¥Í¥È¥Õ¥ê²ÃÆþ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©
Ë¡ÎÓ¡¡º£·î¾å½Ü¤«¤éLINE¥ä¥Õ¡¼¤Î¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLYP ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¡with Netflix¡×¡Ê·î³Û890±ß¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£LINE¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¡¢¥È¡¼¥¯¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤ÎÌµÎÁ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢¡ÖYahoo¡ª¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤Ç¤Î7¡ó´Ô¸µ¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÉÕÂÓ¤¹¤ë¡ÖLYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡Ê·î³Û650±ß¡Ë¤Ë¡¢Netflix¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
LYP ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¢Netflix¤Î¤É¤Á¤é¤â½é¤á¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¾ì¹ç¡¢·î³ÛÊ¬¤ÎPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1¥õ·î¤ÎÎÁ¶â¤¬¼Â¼ÁÌµÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ì¤À¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥ª¥È¥¯¤ËWBC¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª
Ë¡ÎÓ¡¡¼Â¤Ï¡¢WBC½ªÎ»¸å¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¥ã¥ê¥¢·ÐÍ³¤Ç¤Î·ÀÌó¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤Î¤¬¥ª¥È¥¯¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£NTT¥É¥³¥â¤Ï¡ÖÇú¥¢¥² ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡¢KDDI¤Î¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¤×¤é¤¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤Ï¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤È¡¢¥¥ã¥ê¥¢·ÐÍ³¤Ç¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤âNetflix¤Ê¤éºÇÂç¤Ç·î³Û¤Î20¡ó¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯·Ï´Ô¸µ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¤«¤Ê¤ê¥ª¥È¥¯¡ª
Ë¡ÎÓ¡¡¥¥ã¥ê¥¢Â¦¤¬¡¢Netflix¤ËÂ³¤¤¤Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¤¬DAZN¤Ç¤¹¡£6·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤ÏDAZN¤ÇÁ´»î¹ç¤òÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡£¤¹¤Ç¤ËNTT¥É¥³¥â¤Èau¤Ë¤ÏDAZN¤ò¥Ð¥ó¥É¥ë¤·¤¿ÄÌ¿®ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ç¤Î´Ô¸µ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3·î¤«¤é¤Î¿·Ã¼ËöÈ¯É½¤ÈÈ¯Çä¤â¤¢¤ê¡¢4·î¤Ï¤½¤ì¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢È¯¤ÎDAZN²ÃÆþ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¼è¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¥Í¥È¥Õ¥ê·ÀÌó¤Ï¥¥ã¥ê¥¢·ÐÍ³¤¬ÀäÂÐ¤Ë¥ª¥È¥¯¤Ç¤¹¤è¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Ä¾°æÍµÂÀ