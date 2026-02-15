「チームはもっと良くなる」槙野智章監督がJ初勝利！ 新指揮官が高らか宣言「今シーズンの藤枝目が離せないよ」
J２藤枝MYFCを率いる槙野智章監督が、ついにJクラブ監督としての第一歩を刻んだ。
２月14日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第２節で、藤枝はホームに松本山雅FCを迎え、２−０で快勝。槙野監督にとっては、記念すべき“J公式戦初勝利”となった。
前半から、なかなかゴールをこじ開けられない時間が続いた藤枝。それでも60分、菊井悠介が直接FKでネットを揺らして均衡を破ると、76分には菊井がPKを冷静に決めて追加点。開幕節でFC岐阜に０−２で敗れていただけに、チームにとっても待望の今季初白星となった。
試合後、槙野監督は自身のインスタグラムを更新。「藤枝MYFCの監督になり初勝利‼ チームはもっと良くなる。選手ももっと良くなる。何事もチャレンジ精神は忘れない！ 今シーズンの藤枝目が離せないよ」と喜びと決意を発信した。
現役時代は闘志あふれるプレーで日本代表としても活躍した指揮官が、今度はベンチからチームを鼓舞。“槙野藤枝”の進化から、今季は目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
