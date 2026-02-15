◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日 フィギュアスケート男子フリー（2026年2月13日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

日本スケート連盟が15日までに公式インスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ冬季五輪の舞台裏を公開した。

「ごほうびのお寿司」と題し投稿された動画にはフィギュアスケート男子で2大会連続銀メダルを獲得した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）と初出場で銅メダルを獲得した佐藤駿（エームサービス・明大）が登場。

試合を終えリラックスした表情の2人は職人が握った寿司に舌鼓。佐藤はマグロを口に入れると一度、天を仰ぎ「最高です」とサムズアップ。

鍵山も同じくマグロを食べると頭を抱えるポーズ。「エグい。最高です」と満面の笑みを見せた。その後2人とも「中トロ2貫！」と元気に注文し、周囲の笑いを誘った。

フォロワーからは「思いっきり食べてください」「リアクションが可愛い！」「ニコニコとても嬉しそう」「メダル獲得後のお寿司は最高だろうね」「中トロ大好きだね」「リラックスした顔してますね」と、さまざまなコメントが寄せられた。