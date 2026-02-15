モデルでレースクイーンとしても活動している南真琴（32）が14日、自身のインスタグラムを更新。「TGR TEAM WedsSport BANDOH」のブルーの夏コス姿を披露した。

「オートメッセ2日目ありがとうございました 今日は朝からお客さんの熱気がすごかったですね！ステージも盛り上げてくれて嬉しいです ウェッズブースでは新作ホイールもたくさん展示してあるので是非是非チェックしてください」と、インテックス大阪（大阪国際見本市会場）で開催中の「大阪オートメッセ2026」をPR。

ブルーの夏コス姿の写真などをアップし「今日は1番最初の車両立ちだけ夏コスしてみました！人が集まりすぎてしまうので車両立ちの時間は告知できないので皆さんタイミング合ったらいっぱい撮ってください 明日もよろしくお願いします」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「あかん美しすぎます」「女神すぎ」「夏コス、いい！」「いつもスタイルが完璧、とても美しく素敵だね」「メチャクチャ美人すぎます きらめいて輝いています」「まこち流石すぎる」などの声が寄せられている。

南は、2014年に「PACIFIC FAIRIES」としてレースクイーンデビュー。23年から「Weds Sport Racing Gals」として活動。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H86。足のサイズは24センチ。血液型B。趣味はアニメ鑑賞。特技は少林寺拳法。