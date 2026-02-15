　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※2月6日信用買い残の1月30日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1592銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　16,714　　166,429　　 57.82
２．<7974> 任天堂 　　　　　　4,732　　 10,799　　 28.04
３．<6701> ＮＥＣ 　　　　　　3,946　　　8,603　　 41.07
４．<7205> 日野自 　　　　　　3,940　　　8,516　　 14.01
５．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　2,917　　 49,586　　 11.82
６．<4901> 富士フイルム 　　　2,053　　　5,155　　 76.14
７．<8604> 野村 　　　　　　　1,931　　 15,604　　 17.80
８．<6702> 富士通 　　　　　　1,734　　　4,950　　 21.64
９．<6758> ソニーＧ 　　　　　1,509　　 14,491　　 32.00
10．<8729> ソニーＦＧ 　　　　1,457　　124,540　　292.07
11．<9424> 日本通信 　　　　　1,425　　 10,986　　 21.25
12．<6098> リクルート 　　　　1,293　　　2,469　　 14.67
13．<4062> イビデン 　　　　　1,289　　　2,857　　　5.05
14．<5016> ＪＸ金属 　　　　　1,236　　 16,624　　 17.78
15．<3103> ユニチカ 　　　　　1,188　　　7,059　　　1.95
16．<6723> ルネサス 　　　　　1,054　　　2,961　　　3.33
17．<9697> カプコン 　　　　　　941　　　1,857　　 12.96
18．<2317> システナ 　　　　　　869　　　2,166　　 14.49
19．<4443> Ｓａｎｓａｎ 　　　　840　　　2,533　　　5.82
20．<7011> 三菱重 　　　　　　　780　　 19,398　　　8.23
21．<2413> エムスリー 　　　　　727　　　4,729　　 20.03
22．<2491> Ｖコマース 　　　　　713　　　1,621　　　1.60
23．<4307> 野村総研 　　　　　　649　　　1,799　　 18.84
24．<3660> アイスタイル 　　　　630　　　6,302　　 45.50
25．<6920> レーザーテク 　　　　623　　　2,802　　　6.36
26．<8473> ＳＢＩ 　　　　　　　623　　　8,573　　 70.56
27．<3923> ラクス 　　　　　　　580　　　2,911　　　6.73
28．<4751> サイバー 　　　　　　521　　　3,380　　 22.36
29．<7272> ヤマハ発 　　　　　　508　　　3,701　　 16.99
30．<2492> インフォＭＴ 　　　　484　　　2,286　　　3.13
31．<6632> ＪＶＣケンウ 　　　　432　　　3,381　　 27.97
32．<6857> アドテスト 　　　　　413　　　4,446　　　2.28
33．<1515> 日鉄鉱 　　　　　　　393　　　4,052　　 25.41
34．<6963> ローム 　　　　　　　371　　　1,572　　　7.20
35．<6479> ミネベア 　　　　　　370　　　1,261　　 10.21
36．<2980> ＳＲＥＨＤ 　　　　　369　　　1,378　　 58.15
37．<9064> ヤマトＨＤ 　　　　　342　　　　658　　　4.45
38．<7868> 広済堂ＨＤ 　　　　　331　　　4,423　　 15.06
39．<4684> オービック 　　　　　331　　　　770　　 24.39
40．<4902> コニカミノル 　　　　330　　　3,102　　 14.70
41．<5802> 住友電 　　　　　　　325　　　2,548　　 15.54
42．<8848> レオパレス 　　　　　316　　　3,544　　 10.68
43．<7276> 小糸製 　　　　　　　314　　　3,781　　 27.07
44．<1726> Ｂｒ．ＨＤ 　　　　　313　　　　489　 1630.00
45．<2681> ゲオＨＤ 　　　　　　309　　　　616　　 32.42
46．<7744> ノーリツ鋼機 　　　　305　　　2,090　　 86.74
47．<3632> グリーＨＤ 　　　　　283　　　2,401　　 13.45
48．<3657> ポールＨＤ 　　　　　271　　　　729　　　6.56
49．<7004> カナデビア 　　　　　250　　　1,213　　　1.44
50．<4980> デクセリ 　　　　　　246　　　1,031　　 19.14

