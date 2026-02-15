信用残ランキング【買い残増加】 ＮＴＴ、任天堂、ＮＥＣ
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※2月6日信用買い残の1月30日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1592銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 16,714 166,429 57.82
２．<7974> 任天堂 4,732 10,799 28.04
３．<6701> ＮＥＣ 3,946 8,603 41.07
４．<7205> 日野自 3,940 8,516 14.01
５．<9984> ＳＢＧ 2,917 49,586 11.82
６．<4901> 富士フイルム 2,053 5,155 76.14
７．<8604> 野村 1,931 15,604 17.80
８．<6702> 富士通 1,734 4,950 21.64
９．<6758> ソニーＧ 1,509 14,491 32.00
10．<8729> ソニーＦＧ 1,457 124,540 292.07
11．<9424> 日本通信 1,425 10,986 21.25
12．<6098> リクルート 1,293 2,469 14.67
13．<4062> イビデン 1,289 2,857 5.05
14．<5016> ＪＸ金属 1,236 16,624 17.78
15．<3103> ユニチカ 1,188 7,059 1.95
16．<6723> ルネサス 1,054 2,961 3.33
17．<9697> カプコン 941 1,857 12.96
18．<2317> システナ 869 2,166 14.49
19．<4443> Ｓａｎｓａｎ 840 2,533 5.82
20．<7011> 三菱重 780 19,398 8.23
21．<2413> エムスリー 727 4,729 20.03
22．<2491> Ｖコマース 713 1,621 1.60
23．<4307> 野村総研 649 1,799 18.84
24．<3660> アイスタイル 630 6,302 45.50
25．<6920> レーザーテク 623 2,802 6.36
26．<8473> ＳＢＩ 623 8,573 70.56
27．<3923> ラクス 580 2,911 6.73
28．<4751> サイバー 521 3,380 22.36
29．<7272> ヤマハ発 508 3,701 16.99
30．<2492> インフォＭＴ 484 2,286 3.13
31．<6632> ＪＶＣケンウ 432 3,381 27.97
32．<6857> アドテスト 413 4,446 2.28
33．<1515> 日鉄鉱 393 4,052 25.41
34．<6963> ローム 371 1,572 7.20
35．<6479> ミネベア 370 1,261 10.21
36．<2980> ＳＲＥＨＤ 369 1,378 58.15
37．<9064> ヤマトＨＤ 342 658 4.45
38．<7868> 広済堂ＨＤ 331 4,423 15.06
39．<4684> オービック 331 770 24.39
40．<4902> コニカミノル 330 3,102 14.70
41．<5802> 住友電 325 2,548 15.54
42．<8848> レオパレス 316 3,544 10.68
43．<7276> 小糸製 314 3,781 27.07
44．<1726> Ｂｒ．ＨＤ 313 489 1630.00
45．<2681> ゲオＨＤ 309 616 32.42
46．<7744> ノーリツ鋼機 305 2,090 86.74
47．<3632> グリーＨＤ 283 2,401 13.45
48．<3657> ポールＨＤ 271 729 6.56
49．<7004> カナデビア 250 1,213 1.44
50．<4980> デクセリ 246 1,031 19.14
