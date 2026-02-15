信用残ランキング【売り残増加】 信越化、クリレスＨＤ、三菱自
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※2月6日信用売り残の1月30日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1592銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<4063> 信越化 8,013 9,145 0.44
２．<3387> クリレスＨＤ 2,848 9,636 0.12
３．<7211> 三菱自 1,718 2,526 1.51
４．<7201> 日産自 1,335 4,817 5.74
５．<5401> 日本製鉄 1,113 3,403 7.21
６．<9861> 吉野家ＨＤ 760 1,754 0.16
７．<3968> セグエＧ 749 1,619 1.04
８．<7545> 西松屋チェ 725 1,945 0.05
９．<7267> ホンダ 651 1,152 4.33
10．<7599> ＩＤＯＭ 572 4,471 0.16
11．<3048> ビックカメラ 499 1,104 0.09
12．<2930> 北の達人 487 2,448 1.43
13．<7513> コジマ 487 1,563 0.11
14．<3087> ドトル日レス 458 872 0.08
15．<9418> ＵＮＥＸＴ 455 952 5.51
16．<6301> コマツ 443 721 1.23
17．<8125> ワキタ 427 1,337 0.39
18．<9948> アークス 381 593 0.04
19．<8276> 平和堂 377 612 0.08
20．<3382> セブン＆アイ 373 760 3.71
21．<8316> 三井住友ＦＧ 365 1,334 8.75
22．<3391> ツルハＨＤ 359 1,135 0.26
23．<8167> リテールＰＡ 359 663 0.16
24．<7616> コロワイド 334 3,474 0.08
25．<9842> アークランズ 302 2,781 0.04
26．<2802> 味の素 298 412 4.38
27．<9434> ＳＢ 296 970 54.42
28．<3232> 三重交ＨＤ 279 661 0.34
29．<6027> 弁護士ＣＯＭ 275 638 0.92
30．<7611> ハイデ日高 273 482 0.43
31．<3315> 日本コークス 263 1,243 1.79
32．<4689> ラインヤフー 257 655 34.71
33．<4005> 住友化 234 950 9.47
34．<7630> 壱番屋 231 728 0.33
35．<8058> 三菱商 231 1,635 1.93
36．<7205> 日野自 197 607 14.01
37．<2664> カワチ薬品 194 525 0.11
38．<3612> ワールド 194 387 0.30
39．<7951> ヤマハ 194 376 1.56
40．<7516> コーナン 184 245 0.49
41．<7167> めぶきＦＧ 181 292 2.52
42．<3103> ユニチカ 178 3,615 1.95
43．<2659> サンエー 171 214 0.36
44．<7013> ＩＨＩ 169 2,911 3.37
45．<8308> りそなＨＤ 164 818 2.08
46．<9107> 川崎汽 162 1,144 2.41
47．<7731> ニコン 162 461 0.61
48．<4443> Ｓａｎｓａｎ 161 435 5.82
49．<2914> ＪＴ 159 395 4.47
50．<3994> マネフォ 154 361 1.93
