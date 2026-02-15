　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※2月6日信用売り残の1月30日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1592銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<4063> 信越化 　　　　　　8,013　　　9,145　　　0.44
２．<3387> クリレスＨＤ 　　　2,848　　　9,636　　　0.12
３．<7211> 三菱自 　　　　　　1,718　　　2,526　　　1.51
４．<7201> 日産自 　　　　　　1,335　　　4,817　　　5.74
５．<5401> 日本製鉄 　　　　　1,113　　　3,403　　　7.21
６．<9861> 吉野家ＨＤ 　　　　　760　　　1,754　　　0.16
７．<3968> セグエＧ 　　　　　　749　　　1,619　　　1.04
８．<7545> 西松屋チェ 　　　　　725　　　1,945　　　0.05
９．<7267> ホンダ 　　　　　　　651　　　1,152　　　4.33
10．<7599> ＩＤＯＭ 　　　　　　572　　　4,471　　　0.16
11．<3048> ビックカメラ 　　　　499　　　1,104　　　0.09
12．<2930> 北の達人 　　　　　　487　　　2,448　　　1.43
13．<7513> コジマ 　　　　　　　487　　　1,563　　　0.11
14．<3087> ドトル日レス 　　　　458　　　　872　　　0.08
15．<9418> ＵＮＥＸＴ 　　　　　455　　　　952　　　5.51
16．<6301> コマツ 　　　　　　　443　　　　721　　　1.23
17．<8125> ワキタ 　　　　　　　427　　　1,337　　　0.39
18．<9948> アークス 　　　　　　381　　　　593　　　0.04
19．<8276> 平和堂 　　　　　　　377　　　　612　　　0.08
20．<3382> セブン＆アイ 　　　　373　　　　760　　　3.71
21．<8316> 三井住友ＦＧ 　　　　365　　　1,334　　　8.75
22．<3391> ツルハＨＤ 　　　　　359　　　1,135　　　0.26
23．<8167> リテールＰＡ 　　　　359　　　　663　　　0.16
24．<7616> コロワイド 　　　　　334　　　3,474　　　0.08
25．<9842> アークランズ 　　　　302　　　2,781　　　0.04
26．<2802> 味の素 　　　　　　　298　　　　412　　　4.38
27．<9434> ＳＢ 　　　　　　　　296　　　　970　　 54.42
28．<3232> 三重交ＨＤ 　　　　　279　　　　661　　　0.34
29．<6027> 弁護士ＣＯＭ 　　　　275　　　　638　　　0.92
30．<7611> ハイデ日高 　　　　　273　　　　482　　　0.43
31．<3315> 日本コークス 　　　　263　　　1,243　　　1.79
32．<4689> ラインヤフー 　　　　257　　　　655　　 34.71
33．<4005> 住友化 　　　　　　　234　　　　950　　　9.47
34．<7630> 壱番屋 　　　　　　　231　　　　728　　　0.33
35．<8058> 三菱商 　　　　　　　231　　　1,635　　　1.93
36．<7205> 日野自 　　　　　　　197　　　　607　　 14.01
37．<2664> カワチ薬品 　　　　　194　　　　525　　　0.11
38．<3612> ワールド 　　　　　　194　　　　387　　　0.30
39．<7951> ヤマハ 　　　　　　　194　　　　376　　　1.56
40．<7516> コーナン 　　　　　　184　　　　245　　　0.49
41．<7167> めぶきＦＧ 　　　　　181　　　　292　　　2.52
42．<3103> ユニチカ 　　　　　　178　　　3,615　　　1.95
43．<2659> サンエー 　　　　　　171　　　　214　　　0.36
44．<7013> ＩＨＩ 　　　　　　　169　　　2,911　　　3.37
45．<8308> りそなＨＤ 　　　　　164　　　　818　　　2.08
46．<9107> 川崎汽 　　　　　　　162　　　1,144　　　2.41
47．<7731> ニコン 　　　　　　　162　　　　461　　　0.61
48．<4443> Ｓａｎｓａｎ 　　　　161　　　　435　　　5.82
49．<2914> ＪＴ 　　　　　　　　159　　　　395　　　4.47
50．<3994> マネフォ 　　　　　　154　　　　361　　　1.93

株探ニュース