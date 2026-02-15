『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』次回の第5話冒頭をTVer＆Huluで先行公開！陰謀の渦の中、こずえ(篠原涼子)に命の危機が
篠原涼子主演 日本テレビ系 1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。2月22日（日）よる10時30分より第5話を放送。
本作は真面目で勤勉に生きてきた刑務官の冬木こずえ（篠原涼子）が、父親殺害の容疑で拘置所に移送されてきた日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、予測不能な脱獄サスペンス×禁断のラブストーリーが交錯する。
第5話（2月22日放送）の冒頭映像を、TVer・Huluにて先行公開！
第1話から第4話では、父親殺害の容疑をかけられた怜治の事件を軸に、さまざまな犯罪背景を抱えた収容者が集う拘置所でこずえと怜治が事件に巻きこまれながら急接近していく様を描いてきた。しかし、「俺は親父を殺してない」と無実を訴える怜治は、脱獄計画を進めるカルト教団「廻の光」に近づき、その計画に飲み込まれていく…。一方、佐伯の再捜査により“怜治の父親殺害事件”には新たな事実が浮かび上がり、物語は大きく動き始める。
そして第4話では、こずえの部下である刑務官・海老原（小関裕太）が、教団の信者として拘置所の機密情報を外部に流していた裏切り者だったことが判明。内部からの協力者を得たことで、教団が水面下で進めてきた脱獄計画は現実味を帯び、拘置所全体を巻き込む危険な局面へと突入している。
TVerで公開している先行映像では、裏切りが露見し始め脱獄決行が目前に迫る中、陰謀の渦に飲み込まれていくこずえに命の危機が迫る第5話の幕開けを、冒頭から9分間ノーカットで配信。さらにHuluでは、物語が大きく動き出す冒頭14分までを特別に先行公開している。
第1話から第4話までの物語を振り返るダイジェスト映像もTVer・Huluにて公開中。また第1話から第4話も現在、TVerにて見逃し配信中。
※2月15日（日）はミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子予選リーグ「日本✕韓国」放送のため、『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』はお休みします。
■第5話 場面写真
■作品情報
女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。
【パンチドランク（英）punch-drunk】
スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。
「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」
自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。
高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。
そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――
彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。
この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。
女刑務官 × 殺人犯 × 刑事
海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。
彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？
「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」
▼スタッフ
チーフプロデューサー：荻野哲弘
プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣
演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則
脚本：いずみ吉紘
音楽：中島ノブユキ
主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子『Canaria』（Sony Music Labels）
オープニングテーマ：SixTONES『Rebellion』（Sony Music Labels）
制作協力：AX-ON
製作著作：日本テレビ
