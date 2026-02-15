◇プロ野球・巨人春季キャンプ第4クール1日目（14日、沖縄・那覇）

ドラフト5位の小濱佑斗選手は沖縄出身。地元で開催される沖縄キャンプに参加することができて「うれしい」などと語りました。

「ジャイアンツのユニホームを着た自分の姿を見たいという声がたくさんあったので、期待に応えられてうれしく思っています。キャベッジ選手がホームラン打ったときに指笛が鳴って、『地元だな』ってなんか安心しました」

この沖縄キャンプでは打って変わって、「結果と内容」を重視すると阿部監督が宣言しましたが、小濱選手も「宮崎よりも実戦が増えてくるので、身が引き締まる思いです」とこれから始まるサバイバルに向け、闘志を燃やしていました。

この日行われたライブBPでは2打席凡退でしたが、解説の緒方耕一さんは2打席目に注目。田中瑛斗投手のシュートの前にサードゴロに倒れましたが、「悪くはなかった」と評価しました。

「田中さんのシュートはケアしながら打席に入ったので、そこまで刺されることなく（対応できた）」

緒方さんから自身のア守備について聞かれると「一発勝負の世界で常にやってきて、ミスできない状況を作りながら練習してきたので、堅実さは売りにしていきたいポイントです」とキッパリ。気になる足の速さについては「浦田選手とか宇都宮選手ほどまではいかないですが、タイミングとかスタートとかが合えば、勝負できるものはあるんじゃないかなと思います」と応えました。

今季はセカンドを守る吉川尚輝選手が両股関節の手術で開幕が不透明、サード、ファーストを守っていた岡本和真選手がメジャー移籍と内野手には大きなチャンスが訪れています。小濱選手もその競争に割って入るべく地元で汗を流します。