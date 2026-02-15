◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ アメリカ7-4日本(大会9日目/現地14日)

カーリング女子予選リーグ第4戦に臨んだ日本代表は、アメリカに4-7で敗れ、通算成績を1勝3敗としました。

試合は終盤まで接戦が続く展開となりましたが、第8エンドに痛恨の3点スチールを許し、リードを広げられます。午前に行われたスイス戦の勢いそのままに連勝を狙いましたが、一転して痛い敗戦となりました。

試合を終え、近江谷杏菜選手は「チームの状態もよくなって試合の組み立てもうまく運べていたので今回の敗戦は悔しい」とコメント。悔しさをにじませました。

また、小谷優奈選手は「次のエンドのプランとか方向性を話し合ってショットの選択を決める話し合いを大事にしている」と話し、小野寺佳歩選手も「それぞれのショットの精度が上がってきたことは収穫。課題としては一つのショットの選択、石を置く場所をつめていく」と前を向きました。

スキップの吉村紗也香選手は「チームの状態は上がってきていますし、中盤まで良いゲームができた。私が大事な局面でドローショットを決め切れなかった、それで流れが相手にいってしまった。悔しい8エンドになった」と反省。「状態としてはいいので、明日に向けて次に向けて話して、韓国戦にのぞみたい」と、次戦への決意を口にしました。

10チームの総当たりで、上位4チームが準決勝に進出できる予選リーグにおいて、日本は後がない崖っぷちの状況。15日、予選突破へ負けられない大一番、韓国戦に臨みます。