「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ男子個人ラージヒル・決勝」（１４日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

五輪初出場でノーマルヒル銅メダリストの二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝が今大会３つ目のメダルとなる銀メダルを獲得した。１本目でヒルサイズに迫る１４０メートルのビッグジャンプでトップに立ったが、２本目で１４１・５メートルを飛んだプレブツ（スロベニア）に逆転を許した。

競技後、元世界選手権代表スキージャンパーの父・学さんと対面すると涙腺が崩壊。「いやーごめん」と抱きつくと涙が止まらなくなった。学さんは息子を強く抱きしめ、背中をたたきながら「いま通過点だからね」と優しく励ました。

さらに「まだあと一個、試合あるから」「なっ、頑張ろう」「もう上出来だ！なっ」「つぎ、チームもあるし。頑張ろう」「よかったよ」。愛息にかける優しい言葉が中継の音声に入り、視聴者の感動を呼んだ。決して否定的な言葉をかけるのではなく、息子が次に向けて前を向くように優しく包み込んだ。

このシーンに「素直でいい子だなとシンプルに思う」「悔し涙と父への『ごめん』は人間味あふれる反応で、勝敗以上に心に残るシーン」「父親と抱き合うシーンは泣けた」と視聴者の心も揺さぶられた。

表彰式を終えると「もう本当悔しいっすね。（父には）いや、めちゃ悔しいというのを伝えました。よくやったよって。言ってくれました」と、再び涙を流した二階堂。「まだまだですよ。ほんと。まだ１種目残ってるので、気持ち切り替えて、次は絶対金メダルを取りにいきます」と見据えた。

その後、恒例のチーム記念撮影を終え、会見へ向かうときに学さんが愛息を「ちょっと待って」と引き留めた。するとスマホを取り出し「これから会見あるから…」と困惑する息子を引き寄せ、２人で自撮り。微笑ましい光景が広がった中、二階堂も表情を緩めて最高の２ショット撮影となった。