カイリー・ジェンナー、姉キム・カーダシアンの下着ブランドのキャンペーンで美ボディ披露
ティモシー・シャラメとの交際でも話題のカイリー・ジェンナーが、姉キム・カーダシアンの下着ブランド「SKIMS」のキャンペーンに登場し、美ボディを披露した。
【写真】カイリー・ジェンナー、圧倒的美ボディを披露 姉キム・カーダシアンの下着ブランドモデルに
「SKIMS」の「Everyday Cotton」コレクションの新キャンペーンでモデルを務めるカイリーの写真や映像が、ブランドの公式インスタグラムで公開。コメント欄には目がハートの絵文字や“カッコいい！”を意味する炎の絵文字が多数寄せられたほか、「なんてことカイリー！」「最適な人を選んだね！」「アイコン」といった声が上がっている。
キムも自身のインスタグラムでカイリーのルックを紹介し、撮影の裏側を収めたメイキング映像も公開している。
Just Jaredによると、自身も実業家として活躍するカイリーは、声明で「Everyday Cottonのキャンペーンに参加することができて、とてもうれしいです。コットンは毎日欠かせない素材ですが、このコレクションはその点完璧です。ブラや下着は柔らかく、ストレッチが利いていて、着心地も最高。フィット感は最高で、まさにSKIMSに求めるものです」とコメントした。
なお、2023年からティモシーと交際しているカイリー。昨年12月にはティモシーの主演最新作『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のプレミアイベントにオレンジのペアルックで登場し、大きな注目を集めた。今年1月のクリティクス・チョイス・アワード授賞式では、主演男優賞を獲得したティモシーがステージ上カイリーへの愛を口にする場面もあり、順調交際ぶりが伝えられている。
Page Sixによれば、2人は1年以上前から米ロサンゼルスで同棲しており、ティモシーは、カイリーが元恋人トラビス・スコットとの間にもうけた7歳の娘ストーミや3歳の息子エアの生活にも関わっているそう。「基本的にはすでに結婚しているようなもの」と関係者が明かしている。
カイリーがキャンペーンモデルを務める「Everyday Cotton」のコレクションは、現地時間2026年2月17日よりSKIMS公式サイトで発売される。
なお、SKIMSは1月、Nikeとのコラボレーベル「ナイキ スキムス（NikeSKIMS）」の2026年春夏コレクションのキャンペーンに、Nikeと長期パートナーシップを結ぶBLACKPINKのリサが登場したことでも話題となった。
引用：「SKIMS」Instagram（＠skims）
「キム・カーダシアン」Instagram（＠kimkardashian）
