JOCスタッフとして現地入り

ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケートでは、女子1000メートルで高木美帆が銅メダルを獲得。後半戦にかけて競技が本格化し、14日（日本時間15日）には女子団体パシュート準々決勝で2大会ぶりの金メダル獲得へ、好発進を決めた。さらなるメダル獲得も期待されるスピードスケートにおいて、日本が誇るレジェンドといえば、5度の冬季五輪に出場した岡崎朋美さん（54）だ。日本オリンピック委員会（JOC）スタッフとして現地入りしており、SNSでも積極的に発信している。

1998年長野五輪では、女子500メートルで銅メダルを獲得。「朋美スマイル」で一躍、国民的スターとなった。冬季五輪5大会に出場した岡崎さんは2013年に現役引退。今大会ではJOCのスタッフとして現地入りしている。様々な競技の会場に足を運んでいるようで、自身のインスタグラムのストーリーズでもフィギュアスケートの鍵山優真を祝福する坂本花織に対して、「次は坂本花織の番だよ」とエールを送るなどしていた。

今年1月には有名タレントを多数擁する芸能事務所「GATE」に所属することが発表され、フォロワーからは「どんどんいろんなところに出てくださいね！」「今後の ご活躍楽しみにしています」「うわーすごいね！今まで以上の活躍楽しみだよ」などと期待の声が寄せられていた。

54歳にしてますます活動の幅を広げている岡崎さん。若々しい姿にはネット上のファンから「ずっと素敵です」「相変わらず美しい」「モデルさんかと」「どう見てもタレントや〜ん！」「朋美さんとてもお綺麗ですね」などと反響を呼んでいた。

大会も11日目を終え、日本勢の活躍もあり連日話題の絶えないミラノ五輪。かつて冬季オリンピックで注目を集めた選手たちの現在も、たびたびネットを席巻している。大会は22日（同23日）に閉幕する。



