佐藤駿が銅メダル…本人以上に喜ぶ人影

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、佐藤駿（エームサービス・明大）が274.90点で銅メダルを獲得した。ここで本人以上に大喜びしていた人物が日本でも話題となっている。

SNS上でバズったのは、佐藤を指導する日下匡力コーチの喜びようだ。競技終了後、客席に向かって大きく拳を突き上げたり、飛び跳ねるようにリンクサイドを駆け抜ける姿が目撃された。海外ファンが驚く中、日本のファンからはSNSに共感のコメントが並んだ。

「尊い これメダル確定してしゅん君のところに走っていく様子ですか？ありがとうございます。栄養価高いです」

「日下先生は何に向かって走って行ってるのか…」

「シェアありがとうございます！ 先生可愛すぎます」

「おもしろさでも大活躍な先生」

「界隈のみならす世界にバレ始めた日下先生」

「嬉しすぎてジッとしていられなかったんだろうなぁ」

佐藤は冒頭の4回転ルッツを着氷。ラストの3回転ルッツで乱れたが、ステップ、スピンで会場を魅了した。コーチも動かずにはいられないほどの好パフォーマンスだった。



（THE ANSWER編集部）