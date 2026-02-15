モドリッチは今季からACミランに加入した

イタリア1部ACミランに所属する40歳のクロアチア代表MFルカ・モドリッチがピッチで躍動した。

現地時間2月13日に行われたセリエA第25節ピサ戦に先発フル出場し、後半40分に決勝ゴールを挙げた。

昨季限りでレアル・マドリードを退団し、ミランに加入したモドリッチ。昨年9月に40歳を迎えたが、ここまでリーグ戦23試合に出場（内先発22試合）と衰え知らずの活躍を続けている。

敵地でのピサ戦、ミランは前半に先制しながら追いつかれる展開となり、1-1のまま試合終盤へ。この均衡した状況を打開したのがモドリッチだった。左サイドから中央へドリブルで運び、縦パスを入れてそのままエリア内へスプリント。イタリア代表MFサムエレ・リッチの落としを受けると、軽やかなステップで相手DFのタックルもかわし、最後は右足のアウトサイドのシュートでネットを揺らした。

モドリッチにとっては昨年9月14日の第3節ボローニャ戦（1-0）以来となる今季2得点目。これが決勝点となってミランは今季15勝目を手にし、第2節以降続く無敗記録を「23」に伸ばした。そして、首位インテルと5ポイント差の2位を維持している。

スポーツチャンネル「DAZN」の公式Xでゴール映像が公開されると、衰え知らずの40歳にファンも驚愕。「バケモンすぎるだろ」「相変わらず元気」「まじのレジェンド」「生ける伝説すぎる」「40とか嘘でしょ？」「40歳とは思えない…」「色褪せない」「変わらないのがすごい」「24歳みたいなプレーしてる」といった声が寄せられなど大きな反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）