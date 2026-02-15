菊井悠介が古巣対決で2得点を決めた

元日本代表DF槙野智章監督が率いるJ2の藤枝は2月14日、明治安田百年構想リーグ第2節でホームでJ3松本山雅FCと対戦し、2-0の勝利を収めた。

38歳の新人・槙野監督にとって就任2戦目で初勝利となったが、試合前のミーティング映像が話題となっている。

藤枝は後半15分、左サイドでフリーキック（FK）を獲得すると、今季松本から加入したMF菊井悠介が右足を一閃。GKの前でワンバウンドしたボールはゴールに吸い込まれ、背番号10の“恩返し”弾で先制に成功した。後半31分も菊井がPKで追加点を決めて2-0。槙野監督は試合終了の笛が鳴ると、コーチ陣と肩を組み喜んだ。

藤枝にとって最高の勝利となったが、その裏には指揮官の“愛のゲキ”があった。クラブの公式Xは試合前のロッカールームの様子を公開。槙野監督は古巣対決となった菊井について触れ、「キク、お世話になったクラブだからな。みんな助けてあげよう。俺もそうだし、みんなもそう。昂る思いとか色んな思いがあるよ。ゴールしたいなとか、アシストしたいというのもある。助けてやってキクを。だから今日ゲームキャプテンにした」と熱く呼びかけた。

さらに最後、選手たちに「今日は何の日？2月14日」と呼びかけると、「そう、バレンタイン。最高に甘い試合をしましょう。行きましょう！」と“槙野節”で締め括った。

この動画を見たファンは“愛のゲキ”に興奮。「チョコも溶けちゃうほどの勝利をありがとうございました」「槙野のこういうとこほんとに大好き」「最高に甘くて美味しい試合でした」「これはたまらん」「最高のバレンタイン」「雰囲気最高です」「ホントに1年目の監督かよ」と反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）