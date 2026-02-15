ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が14日（日本時間15日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設で報道陣の取材に応じ、先発ローテの一角を担う大谷翔平投手（31）と山本由伸投手（27）の高いレベルでの相乗効果を期待した。

山本は昨季、12勝8敗、ナ・リーグ2位の防御率2・49を記録。2連覇を達成したワールドシリーズ（WS）は「中0日」で登板するなど3勝を挙げ、日本選手としては2009年の松井秀喜（ヤンキース）以来、16年ぶりとなるWSでのMVPに輝いた。「現代野球で投手がワールドシリーズのMVPを獲るのは簡単ではない。短い休養で登板し、ストッパーとして機能した。どれほど価値があったか皆分かっている」と改めて称賛。

「あれだけ高い基準を作ったが、さらに向上できるか。今は欠点は見当たらないが、彼はもっと良くなりたいと思っている。サイ・ヤング賞をまだ獲っていない。それがモチベーションだ。常に勝つことを期待し、我々もそう期待している」と継続的な活躍を信じた。

理想は大谷、山本が投手としての最高栄誉のサイ・ヤング賞を争うこと。「公に言い合うことはないだろうが、互いに追い求めているはずだ。それはリーグ最高の投手という意味だから。かつてカーショーとグレインキーが競い合って互いを高めたように、良い影響があるだろう」と期待した。

山本は前日13日（同14日）のキャンプ初日からライブBPに登板するなど、仕上がりの良さを示し、大谷もこの日、ライブBPで打席に立った。大谷について「通常のオフを過ごせたのは大きい。身体の状態は非常に良い。昨年はシーズン開幕時は1イニングだったが、今季はそれ以上の段階から始まるだろう。その分、打撃との両立で回復管理がより重要になる。投打の負荷バランスを意識していく必要がある」と話した。